Angola: Le pays renouvelle le renforcement de la paix et de la démocratie participative

Luanda — Le représentant permanent de l'Angola auprès des Nations Unies, Francisco da Cruz, a déclaré jeudi, à New York, que le pays construisait sa politique étrangère de paix et de sécurité sur la base de sa propre expérience et de son engagement dans la promotion permanente de la réconciliation au niveau national et du renforcement de la démocratie et de l'État de droit.

Le diplomate angolais a fait cette déclaration lors du débat de haut niveau du Conseil de sécurité de l'ONU sur "Consolidation et maintien de la paix : "Le nouvel agenda pour la paix - Aborder les aspects mondiaux, régionaux et nationaux de la prévention des conflits".

Il a souligné, à l'occasion, que le Chef de l'État, João Lourenço, en tant que champion de l'Union africaine pour la paix et la réconciliation en Afrique et président de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs, est impliqué dans plusieurs initiatives diplomatiques en faveur de paix et de stabilité dans la région des Grands Lacs.

Il a rappelé que, dans le cadre du mandat de l'Union africaine, le Président João Lourenço a joué un rôle de médiateur dans les tensions politiques entre la République démocratique du Congo (RDC) et le Rwanda, ce qui a abouti à la signature du cessez-le-feu du 4 août 2024, dans le cadre du mandat de l'Union africaine.

Francisco da Cruz a annoncé les résultats de la 3ème réunion ministérielle entre la RDC et le Rwanda, tenue à Luanda, les 20 et 21 août, au cours de laquelle a été analysée une proposition d'accord de paix durable, soumise par le Président João Lourenço à ses homologues de la RDC et du Rwanda, à savoir Félix Tshisekedi et Paul Kagame.

En effet, il a révélé que les ministres ont décidé de tenir une réunion d'experts les 29 et 30 de ce mois, pour aborder des aspects spécifiques de l'Accord, et se réunir à nouveau les 9 et 10 septembre, à Luanda, pour finaliser les discussions et créer les conditions de relations diplomatiques pour un sommet entre les présidents de la RDC et du Rwanda dans un avenir proche.

Selon le diplomate, étant un pays qui a enduré des décennies de conflit interne, l'Angola valorise l'importance stratégique de la culture de la paix», indique un communiqué auquel l'ANGOP a eu accès vendredi.