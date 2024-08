Afrique: Des bourses de formations au profit des pays africains

Les bourses permettront aux bénéficiaires de se former au sein d'un établissement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, en Belgique. Sont concernés par cet appel, les ressortissants de la République démocratique du Congo, de l'Afrique du Sud, du Bénin, du Burkina Faso, du Burundi, du Cameroun, de l'Ethiopie, de la Guinée, du Kenya, de Madagascar, du Mali, du Maroc, du Mozambique, du Niger, de l'Ouganda, du Rwanda, du Sénégal, de la Tanzanie, de la Tunisie et enfin ceux du Zimbabwe.

L'objectif derrière les offres proposées est que les formations internationales permettront d'augmenter le niveau de qualification des personnes participantes ; de renforcer le pouvoir d'agir dans leur pays d'origine ; de renforcer les réseaux interpersonnels et professionnels ; d'améliorer les capacités des institutions d'origine des personnes boursières ; de mettre en lumière des thématiques internationales et enfin de valoriser les expertises et expériences des personnes participantes aux formations.

Ces bourses de formation sont entièrement financées et couvrent l'intégralité des frais, à savoir les frais de déplacement international; l'allocation de subsistance; les frais exceptionnels liés aux demandes de visas (uniquement pour le bachelier et les masters de spécialisation); les frais de mission indirects (uniquement pour les formations continues) ainsi que les frais d'assurance.

%

Il s'agira de suivre des formations académiques pour un programme bachelier ou un master de spécialisation d'un an ou une formation continue entre deux et six mois. Pour ce qui est du niveau master, on compte différentes filières parmi lesquelles le master de spécialisation en droits humains ; en gestion des risques et des catastrophes à l'ère de l'anthropocène ; en gestion intégrée des risques sanitaires ; en sciences de la santé publique en transport et logistique ; en design d'innovation sociale. La formation continue, quant à elle, est axée sur la santé (science des données, contrôle des produits), le développement durable, les systèmes d'information géographique libres, la pédagogie universitaire numérique et la justice traditionnelle.

Pour candidater, les postulants devront avoir la nationalité, résider et travailler dans l'un des pays éligibles ; être titulaires d'un diplôme comparable à un diplôme de 2e cycle de l'enseignement universitaire belge pour les masters de spécialisation et les formations continues ; d'un diplôme comparable à un diplôme de 1er cycle de l'enseignement supérieur belge pour les bacheliers de spécialisation.

Lien: https://www.ares-ac.be/fr/cooperation-au-developpement/bourses/bacheliers-masters-et-formations-continues-en-belgique#03-6-formations-continues