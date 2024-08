Angola: Le Président angolais s'informe sur l'évolution des travaux de requalification du quartier Popular

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a été informé vendredi de l'évolution des travaux en cours au quartier Popular, district urbain de Neves Bendinha, dans le cadre du programme de réhabilitation et de requalification des routes de la ville de Luanda.

Les travaux qui ont débuté en septembre 2023, sous la responsabilité de l'entreprise de construction portugaise Mota-Engil, prévoient la réhabilitation et la construction d'infrastructures intégrées, avec un accent particulier sur le drainage des eaux usées et pluviales, l'éclairage public, les trottoirs, les bordures et le pavage des 26 rues dans ce quartier.

A l'occasion, le Chef de l'État, accompagné de quelques membres de l'Exécutif, a entendu les explications des responsables du Gouvernement provincial de Luanda, liés au projet de la capitale et des zones périurbaines.

La première phase du projet se déroule dans cinq des neuf municipalités, à savoir Kilamba Kiaxi, Viana, Belas, Cazenga et Luanda.

Le programme d'amélioration des routes de Luanda fait suite à l'autorisation de l'arrêté présidentiel du 16 mars de cette année, coûte 268.407.133,44 dollars (1 USD équivaut à 889 kwanzas).

Il vise à conserver, réhabiliter et construire les infrastructures routières, l'éclairage, l'assainissement et le mobilier urbain de la vieille ville et des zones périurbaines.