Congo-Brazzaville: Voir ou revoir - « Grave erreur 2 »

« Grave erreur 2 », la suite du film « Grave erreur », traite d'une histoire de confiance brisée entre deux amis à cause de la vengeance.

Tourné au Congo, essentiellement à Brazzaville, « Grave erreur 2 » a été projeté en avant-première en mars 2020. Sa trame est une suite de vengeance mal digérée entre deux amis. Hervé et Fred sont de meilleurs amis depuis belle lurette. Or, derrière cette belle amitié se cache le goût amer de l'échec à un jeu auquel n'a jamais digéré Fred qui décidera de se venger d'Hervé, de retour au Congo. Dans la suite, « Grave erreur 2 », c'est Hervé, dépité par le comportement de son ami Fred, qui décide de lui rendre la pareille en utilisant la copine de son ami.

Deuxième long métrage du réalisateur congolais qui fait suite à sa première version, « Grave erreur 2 » est une fiction congolaise qui aborde sur fond de drame, de suspense et d'humour, les revers des relations dans la société. Qu'il s'agisse du domaine professionnel, familial, amical ou encore sentimental. Dans cette oeuvre, la confiance se casse au profit de l'hypocrisie humaine, des intérêts personnels et égoïstes.

La suite de cette belle saga, écrite et réalisée par Richi Mbebele, souffle un vent d'espoir sur le cinéma congolais qui a du mal à se positionner et à maintenir le cap sur la scène internationale. En effet, la qualité du scénario, de la prise de vue, des dialogues et du casting confèrent à ce film tout son charme. Du côté de la critique, « Grave erreur 2 » avait de même été bien accueilli. Seulement, en raison de la crise post-covid-19, le film n'a pas connu autant de succès après sa sortie que la première version.

Scénariste, réalisateur, acteur et producteur congolais, Richi Mbebele compte à son actif trois films dont « Grave erreur », son premier long métrage qui lui a permis de décrocher une résidence d'artiste à la cité scolaire Auguste et Jean Renoir d'Angers, en France. Et c'est au cours de cette résidence qu'il entreprend la rédaction du film « Grave erreur 2 ». Le film met en scène des acteurs tels que Michael Thamsy jouant le rôle d'Hervé, Georges Mboussi dans celui d'Edouard, Amanda Baye interprétant Samantha et Richi Mbebele incarnant le personnage de Fred, Imelda Maboueki interprète Sandra.

Le 24 août à Pointe-Noire, Richi Mbebele présentera en avant-première son quatrième long métrage intitulé « Nouvelle vie », dans lequel on retrouve, entre autres, Olivier Kissita, Mira Loussi, Germaine Ololo, Harvin Isma, Sarah Tals, etc.