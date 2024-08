Afrique: Salon international du textile africain - La 10e édition se tient en septembre à Libreville

Rendez-vous continental annuel réunissantt des acteurs de la filière du textile, le Salon international du textile africain (Sita) dont la 10e édition se tiendra du 9 au 15 septembre à Libreville, au Gabon, sera encore une occasion pour la promotion et le développement de ce tissu à travers la création d'une industrie porteuse d'espoir.

Sur le thème " Production et transformation locale des matières textiles en produits finis : moteur du développement des tenues traditionnelles et moderne africaine", la 10e édition du Sita va mettre en valeur des matières premières locales pour dynamiser l'industrie africaine du textile.

L'intérêt de ce thème se justifie par le fait que les pays africains produisent les matières textiles d'origine naturelle végétale telles que le coton, le lin, le raphia. Le continent dispose également d'un grand potentiel de production de fibres animales, notamment la laine et la soie, mais le niveau de transformation de ces matières est assez faible. La conférence sur ce thème entend contribuer à l'amélioration de la transformation des matières textiles produites en Afrique.

Ce grand rendez-vous annuel africain réunira tous les acteurs de la filière du textile dont des artisans spécialisés, des industriels, des experts du commerce africain, des décideurs, des universitaires pour réfléchir sur les voies et moyens pour lutter contre la concurrence internationale, renforcer les capacités des acteurs du secteur textile afin de toucher un public varié.

Le thème de cette édition est une interpellation sur la nécessité autour de transformer l'industrie du textile en Afrique où les acteurs doivent partager des idées afin de mettre en oeuvre un modèle ou une industrie africaine du textile forte, capable de contribuer à un développement inclusif. Les organisateurs sont donc persuadés que les plus belles pages de la culture, de l'artisanat et de l'industrie seront écrites à Libreville, avec l'implication des acteurs du secteur.

Une attention particulière sera, par ailleurs, accordée à la formation en e-commerce, un volet essentiel pour les acteurs de l'industrie textile qui cherchent à s'adapter aux nouvelles exigences du marché globalisé. Cette formation visera à doter les professionnels du textile des compétences et connaissances pour exploiter pleinement les opportunités offertes par le commerce en ligne. L'initiative reflète l'importance croissante du digital dans ce domaine pour répondre aux besoins de modernisation et de compétitivité des entreprises africaines sur la scène internationale. Les participants auront accès à une série d'ateliers pratiques et interactive, couvrant des sujets variés tels que la création et la gestion de boutique en ligne, stratégie de marketing digital et la sécurité des transactions en ligne, animés par des experts dans le domaine du e-commerce.

En tant que vaste marché de promotion et de valorisation du textile africain, le Sita a pour objectif de créer un cadre idéal d'expression artistique et de promotion de style vestimentaire et d'habillement qui valorise le textile africain ; d'offrir un espace d'expression professionnelle aux acteurs pour libérer leur potentiel sur le modelage du textile africain ; d'offrir une tribune de visibilité nationale et internationale pour les créateurs afin de présenter leur créativité ; d' offrir aux acteurs l'opportunité de découvrir les différentes facettes d'utilisation du textile africain ; d'offrir une occasion aux acteurs de démystifier leur création jadis destinée à une seule catégorie de personnes afin de diversifier leur potentiel clientèle ; de contribuer au renforcement de l'intégration africaine à travers l'art vestimentaire, la valorisation du textile africaine en vue de la création d'une industrie porteuse d'espoir pour le continent.