Angola: L'implication de la Promaica dans la vie de l'Église est impérative - Dom Chindecasse

Benguela (Angola) — Le vice-président de la Conférence épiscopale d'Angola et São Tomé (CEAST), Dom Estanislau Chindecasse, a défendu jeudi, à Benguela, que l'implication pastorale et missionnaire de la Promaica dans la vie de l'Église catholique est impérative.

Le prélat s'exprimait lors de la cérémonie d'ouverture du 1er Congrès National pour la Promotion de la Femme Catholique Angolaise, qu'accueille Benguela.

Selon Dom Chindecasse, l'engagement pastoral et missionnaire de la Promaica est impératif pour le développement ultérieur de l'Église, afin de répondre aux différents défis auxquels elle et la société sont confrontées.

Le prélat a encouragé la Promaica à continuer à enrichir l'Église et la société, avec des "dons" ineffables, dont elles sont les dépositaires avec fermeté, force, bonheur et fidélité.

Il a rappelé aux personnes présentes que les femmes, depuis les origines du christianisme, ont toujours joué un rôle essentiel dans la construction de l'histoire missionnaire et ecclésiale.

"Une église ou une société dans laquelle la présence des femmes serait marginalisée ou méprisée est inimaginable", a-t-il indiqué.

Il a ajouté que, récemment, le Pape François a souligné l'importance des femmes dans le monde, rappelant qu'« une Église ou une société dans laquelle les femmes sont marginalisées ou méprisées serait une Église dans un monde totalement stérile ».

Selon Dom Chindecasse, les femmes non seulement génèrent des vies, mais ont aussi la capacité de comprendre l'Église et la société avec des yeux différents et de ressentir la réalité du coeur le plus patient et le plus doux.

Le représentante du CEAST a estimé, d'autre part, que l'identité et la mission des femmes chrétiennes catholiques doivent être comprises à la lumière de l'identité et de la mission de l'Église elle-même.

"L'identité de la femme chrétienne catholique est un signe d'espérance pour l'humanité, pour être avec le Christ dans la construction de son Royaume", a-t-il souligné.

L'évêque a réfléchi sur l'identité et la mission de la Promaica et nous encourage à marcher avec l'Église pour faire face aux divers phénomènes horribles qui affligent la société, tels que la pauvreté multiforme, l'analphabétisme, la mentalité fétichiste, l'instruction inadéquate, ainsi que l'éducation et la formation.

Le déni de parentalité, la fragmentation familiale, la crise des valeurs éthiques et bien d'autres phénomènes, pour lesquels chacun est appelé à intercéder par la méditation et la prière.

Par ailleurs, la responsable nationale de la Promotion de la Femme Catholique Angolaise, Julieta Araújo, a fait savoir que tout au long de ses 34 années d'existence, ce mouvement travaille pour répondre aux aspirations de la classe féminine et au-delà, notamment dans le domaine de l'éducation pour jeunes mères et dans le respect des principes d'éthique, de moralité et d'amour d'autrui.

Elle a considéré la formation continue comme une des responsabilités de la Promaica et le 1er Congrès National sera la meilleure manière, compte tenu des thèmes, d'atteindre les objectifs recommandés.

La responsable a conclu que le 1er congrès national de la Promaica discuterait des aspects fondamentaux de l'identité et de la mission des femmes dans l'Église catholique, en promouvant l'action sociale et religieuse de la Promaica, les stratégies d'action futures de la Promaica et en élaborant des documents qui serviront d'instruments de travail pour l'avenir du mouvement.