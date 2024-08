Algérie: Hassani Cherif présente son programme pour le développement des régions frontalières

NAAMA — Le candidat du Mouvement de la société pour la paix (MSP) à la Présidentielle du 7 septembre, Abdelaali Hassani Cherif, a présenté, vendredi à Naâma, son programme pour le développement des régions frontalières.

Animant un meeting populaire dans la commune de Mecheria, M. Hassani Cherif a affirmé que "le développement des wilayas frontalières constitue un facteur essentiel pour le maintien de la stabilité sociale".

Le candidat du MSP a expliqué que l'objectif de son projet politique, fondé sur "une évaluation et un diagnostic précis de la réalité économique et sociale" était de "combler les lacunes et de relancer les projets agricoles, industriels et touristiques, en investissant dans la ressource humaine pour mieux répondre aux aspirations de la population dans tout le pays, y compris dans la wilaya de Naâma", sans omettre l'importance d'une répartition équitable de la richesse, "à travers l'éradication de la bureaucratie, du népotisme et de l'abus administratif".

Il a évoqué "la mise en place de la finance islamique dans le financement des projets, notamment ceux destinés aux jeunes, en sus du renforcement du rôle des établissements wakfs pour donner la chance aux jeunes investisseurs".

Pour le candidat, la prochaine Présidentielle intervient "dans une conjoncture délicate où la nation arabo-musulmane fait face aux tentatives de sa division pour la mettre sous la domination de l'occident et de son allié sioniste".

M. Hassani Cherif a estimé que l'Algérie était "au centre de ces mutations, en raison de ses positions de principe soutenant les causes justes à travers le monde, notamment les questions palestinienne et sahraouie", appelant les citoyens "à se rendre massivement aux urnes le jour du scrutin pour mettre en échec les plans des ennemis et des comploteurs contre notre pays".