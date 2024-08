Afrique: Compétitions africaines interclubs - Le CRB et le CSC à 90 minutes du prochain tour

ALGER — Le CR Belouizdad et le CS Constantine, représentants algériens respectivement en Ligue des champions et en Coupe de la Confédération africaine, tenteront de confirmer leur net succès décroché au match aller du 1er tour préliminaire des deux compétitions, à l'occasion de la seconde manche prévue samedi et dimanche.

Facile vainqueur dimanche à Brazzaville face aux Congolais de l'AC Léopards (2-0), grâce à deux buts signés Boussouf (32e) et Khacef (83e), le Chabab partira largement favori à la maison face au champion du Congo dimanche soir (20h00).

Le potentiel affiché lors du match aller par le vice-champion d'Algérie va certainement lui permettre de passer, sans encombre, son adversaire et valider facilement son ticket pour le 2e tour préliminaire.

"Il faut toujours se méfier d'une équipe qui a beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'envie et de motivation afin qu'au deuxième match, on soit prêt pour répondre présents encore. Maintenant, on a un peu plus d'informations sur l'adversaire. Et puis, nous devons continuer aussi à progresser, à chercher à s'améliorer à chaque match, donc durant la semaine, on va travailler sur la vidéo et sur le terrain pour essayer d'être encore meilleurs samedi", a affirmé le coach français du CRB Corentin Martins.

En cas de qualification, le club de Laâquiba affrontera le vainqueur de la double confrontation entre le Coton FC (Bénin) et l'AS Douanes (Burkina Faso). Lors du match aller, les deux équipes se sont neutralisées (0-0).

Le MC Alger, l'autre représentant algérien dans cette prestigieuse compétition, s'est qualifié après sa victoire décrochée jeudi à domicile face aux Libériens de Watanga FC ( 2-0). Le "Doyen" s'est imposé en match aller sur le même score de (2-0).

En Coupe de la Confédération africaine, le CSC, vainqueur avec maîtrise lors de la première manche disputée à Constantine face aux Rwandais de Police FC (2-0), se rendra à Kigali pour terminer le travail et confirmer ses ambitions dans cette épreuve, à l'occasion du match retour prévu dimanche à l'Arena Bily (14h00).

"Le match retour s'annonce difficile face à un adversaire qui joue bien au ballon, qui a pu créer des occasions chez nous. Nous abordons ce rendez-vous avec la ferme intention de valider notre qualification. Nous n'avons pas eu assez de temps pour se préparer, mais nous allons corriger nos erreurs en prodiguant des conseils à mes joueurs pour être prêts le jour J", a tenu à rassurer l'entraîneur constantinois Kheïreddine Madoui.

Ce match sera dirigé par un trio arbitral équato-guinéen, conduit par Gerson Adolfo Mico Esono Angona, assisté de ses compatriotes, Anacleto Esono Mundo Nzang Akuru et Jesus Mba Mba Eki.

En cas de qualification, le CSC sera opposé au 2e tour préliminaire au vainqueur de la rencontre opposant le FC Nsoatreman (Ghana) au TP Elect Sport (Tchad). Lors du match aller, les Ghanéens l'ont emporté à domicile (3-0).

L'autre représentant algérien dans cette compétition, l'USM Alger, est exemptée du 1er tour préliminaire, au même titre que onze autres clubs.