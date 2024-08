Congo-Kinshasa: Mgr Bafuidinsoni contre les embarcations qui naviguent sans repères dans les rivières d'Inongo

Monseigneur Donatien Bafuidinsoni, évêque du diocèse catholique d'Inongo, fait remarquer, à travers un communiqué exploité ce 22 août, que le naufrage sur la rivière Lukenie, pouvait être évité.

Les bandes de sable deviennent, selon lui, des obstacles pour la navigation, surtout que la rivière Lukenie, qui n'est pas balisée. En tournée dans la région du drame, il note aussi que les embarcations naviguent sans repères, avec tous les risques possibles.

Il demande aux hommes d'affaires ou entrepreneurs épris de philanthropie et de compassion de doter la province des embarcations fiables et dignes de ce nom.

L'évêque du diocèse d'Inongo dénonce le fait que les embarcations naviguent la nuit, du fait de l'entêtement des matelots, des réclamations des passagers eux-mêmes, avec la complicité des autorités fluviales souvent corrompues et peu soucieuses de la vie des passagers.

Selon Mgr Bafuidinsoni, le jour, cet accident serait évité, parce que ce tronc d'arbre à la base du naufrage était bien visible.

Exprimant son désarroi et sa tristesse face à un naufrage de plus dans la province de Mai-Ndombe, il fait remarquer que les appels lancés par les acteurs de la société civile ne sont pas entendus par des autorités dont les yeux ne voient plus les conditions précaires dans lesquelles voyagent leurs compatriotes.

En plus, les dirigeants sont, selon lui, incapables de proposer des solutions efficaces ou de prendre des décisions suivies d'effets, comme l'interdiction de voyages nocturnes, la surcharge et l'établissement des manifestes fantaisistes.

Il espère que les nouvelles autorités de la province seront plus attentives aux conditions de voyage, au type et à la qualité des embarcations susceptibles de parcourir les rivières et lac d'Inongo. Mgr Bafuidinsoni plaide pour la rédaction des embarcations de fortune et appelle les autorités, cette fois-ci d'agir et non de faire des promesses fallacieuses.