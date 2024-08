Congo-Kinshasa: Les autorités et la société civile réfléchissent sur des mécanismes pour lutter contre l'insécurité à Karisimbi

Le bourgmestre de la commune de Karisimbi, dans la ville de Goma, (Nord-Kivu), des membres du conseil communal de sécurité, des cadres de base, et des membres de la société civile, ont réfléchi jeudi 22 août, sur des mécanismes pour lutter contre l'insécurité et la criminalité dans cette zone. Ils ont aussi passé en revue les causes qui favorisent cette situation.

A l'issue de cette rencontre, ils ont arrêté des stratégies pour y remédier et ont décidé de ne pas les annoncer à la place publique pour plus d'efficacité dans leur application sur le terrain, a fait savoir, Christian Kalamo, président de la société civile commune de Karisimbi.

Cet acteur a toutefois affirmé qu'au niveau du quartier Mugunga, il y a prolifération de militaires, et des éléments de groupes armés d'autodéfense Wazalendo incontrôlés. Une situation qui inquiète la population.

« Il y a aussi beaucoup de bandits qui se font passer pour des policiers, avec leur tenue. Comme il y a plusieurs militaires, on ne sait plus qui contrôle qui. Les chefs de quartier et les cadres de base se retrouvent dans une grande confusion », a noté M. Kalamo, précisant que cette réunion a permis de relever tous ces problèmes qui se posent au quartier Mugunga.

Christian Kalamo a aussi fait allusion au crépitement récurrents des coups de feu, des cas de vol, des cas d'assassinat, de tracasseries des conducteurs de moto, à l'obscurité qui crée un climat favorable pour les malfaiteurs, la prolifération des maisons de tolérance, etc.