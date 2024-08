Algérie: Les activités de proximité au coeur de la campagne électorale à Alger

ALGER — Les activités de proximité menées par les directions de la campagne à Alger pour les trois candidats à la présidentielle du 7 septembre prochain sont au coeur des préoccupations des citoyens ayant saisi l'opportunité pour connaitre de près les programmes des candidats et leurs idées, notamment celles concernant leur quotidien.

A ce propos, les organisateurs des campagnes électorales se sont employés à lancer diverses activités afin d'expliquer leurs programmes électoraux aux citoyens et de les convaincre de l'importance de se rendre massivement aux urnes pour voter en faveur de leur candidat.

Cette activité de proximité a été constatée notamment au niveau des quartiers populaires de la capitale à l'instar de Bab El Oued, la Grande poste et la Place 1e Mai et autres où les encadrants de la campagne distribuent les dépliants et communiquent quotidiennement avec les citoyens les incitant à aller voter pour leurs candidats, a-t-on constaté.

Par ailleurs, nombre de directeurs de campagne notent les préoccupations des citoyens en vue de les transmettre au candidat concerné, une initiative hautement appréciée, notamment par les jeunes.

Pour l'ensemble des intervenants, le volet socio-économique demeure la base de tout programme électoral qui motivera le choix des électeurs pour le candidat qu'ils jugeront plus apte à diriger le pays lors de la prochaine étape.

Dans les communes d'Alger ouest, à savoir Chéraga, Ouled Fayet, Souidania et Baba Hassen, une activité intense est enregistrée au quotidien au niveau des permanences des candidats, mais il semblerait que les panneaux publicitaires réservés aux affiches des candidats sont insuffisants, au regard de l'effervescence électorale attendue les prochains jours, estiment les citoyens de ces communes.

La délégation de la wilaya d'Alger de l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE) a affirmé la mobilisation de tous les moyens matériels et logistiques et la prise de toutes les dispositions nécessaires en prévision de ce rendez-vous électoral, dont l'aménagement de 53 salles pour abriter les meetings populaires des candidats et leurs représentants, répartis à travers les 14 circonscriptions administratives de la wilaya d'Alger, et ce de par les panneaux publicitaires réservés aux affiches des candidats.