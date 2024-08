Togo: ESA va « partager les connaissances » et « les bonnes pratiques » avec WIMI-USA

A travers un accord-cadre signé ce Vendredi 23 Août 2024 sur le campus de l'ESA Agoè, entre le président fondateur de l'Ecole Supérieure des Affaires du Togo, Dr Charles Birrégah, et le Chief Executif Officer and President de Washington International Management Institute (WIMI), Professor Bruno Mukendi, les deux pôles de formation supérieure, s'engagent donc à une assistance mutuelle surtout dans des domaines dans lesquels ils développent des compétences.

Il s'agit d'une collaboration qui devra aider les parties qui manifestent une volonté de dynamiser leur formation universitaire et postuniversitaire, et surtout la partie américaine, à s'appuyer sur l'ESA dont la compétence et l'excellence de la formation est reconnue dans la sous-région ouest-africaine par la CEDEAO et l'UEMOA, dans le cadre de la mise en oeuvre de ses activités de formation à l'endroit des décideurs, des haut-responsables et conseillers stratégiques des pays en développement.

La cérémonie de signature de convention co-dirigée ce jour par Dr Birrégah et le responsable du nouveau partenaire de son institution de formation supérieure, a été l'occasion pour celui-ci de laisser manifester tout son enthousiasme quant à la possibilité qu'offre ce partenariat, d'apprendre de WIMI-USA et aussi faire bénéficier du marché africain de la formation à son partenaire. Pour le fondateur de l'ESA, il sera aussi question de voir « comment les cadres de l'Afrique peuvent bénéficier des connaissances américaines » au travers de WIMI-USA.

Occasion également pour lui de réitérer son leitmotiv de cette nouvelle année universitaire qui s'annonce, selon lequel, « plus besoin d'aller étudier en Europe, a Canada, aux USA » vu que l'excellence se trouve déjà sur les deux campus de l'ESA ou mieux encore à travers ses cours en ligne qui mobilisent plus d'un millier d'étudiants de différentes nationalités à travers le monde. Fort de cette assurance, il a tenu à rappeler aux jeunes africains que l'herbe verte ne se trouve nulle part ailleurs que sur le continent africain.

Dans la même dynamique, le président du Conseil scientifique de l'ESA, l'ancien ministre togolais de l'enseignement supérieur, Professeur Octave Nicoué Broohm, convaincu de ce que la science est universelle et qu'en renforçant les partenariats avec d'autres partenaires, l'on renforce ses connaissances et compétences, a laissé entrevoir le meilleur pour le partenariat avec WIMI-USA. Il aidera à « parfaire ce que nous faisons déjà. Nous souhaitons que ce partenariat soit dynamique et qu'il y ait une mutualisation de nos forces ».

Ce sont là des voeux très bien partagés par le partenaire. Professor Mukendi y voit en ce partenariat, « un nouveau grand jour » pour son institution qui se met ainsi ensemble avec une autre institution de formation faisant dans l'excellence. De sa présentation, on en retient que WIMI-USA est bien présent, entre autres, dans « le renforcement et le développement des compétences managériales, la décentralisation économique et création des opportunités socioéconomiques à la base, l'appui-conseil, l'assistance technique, la recherche appliquée, le management de la qualité et amélioration des performances... ».

On peut dès lors espérer à travers ce rapprochement entre l'ESA Togo et WIMI-USA, un raffermissement des liens entre le monde académique et le monde de l'entreprise et la création des conditions propices d'une relation étroite fructueuse, durable et de bonne intelligence.