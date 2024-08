Tryphon Kin-kiey Mulumba, Président du Conseil d'Administration de la Régie des Voies Aériennes (RVA), a encensé hier, jeudi 22 août 2024, le tout nouveau commandant de l'Aéroport international de N'djili, Vichy Lundula, pour avoir réussi, quelques temps seulement après son avènement, à améliorer l'image de cette principale porte d'entrée et de sortie du pays. Il l'a fait au terme d'une visite d'inspection effectuée, sur place, en compagnie de Leonard Ngoma Mbaki, Directeur Général de la RVA, et de quelques cadres de la même société de l'Etat.

En juin dernier, le PCA Kin-kiey Mulumba avait effectué une ronde dans les installations de Kin-Aéro pour voir dans quelle mesure apporter une touche d'innovation. Il avait été choqué, globalement, par les conditions de fonctionnement de cette entité d'accueil des passagers et avait décidé, trait sur le visage, de mettre définitivement fin à la recréation. Aujourd'hui, ses mesures ont, visiblement, apporté des fruits.

L'ordre est revenu comme jamais auparavant à l'aéroport international de N'djili. Le nouveau comité de gestion, sous le commandement de Vichy Lundula, a en effet renforcé la sécurité du site et réalisé de grands travaux de rénovation de différents compartiments pour offrir aux visiteurs le confort nécessaire.

Le satisfecit du Professeur Tryphon Kin-kiey Mulumba

« Nous sommes ici dans le cadre d'une visite d'inspection du Conseil d'Administration de la RVA SA. Nous sommes avec le Directeur Général, nous sommes avec le Commandant de l'aéroport. Il y a un peu plus d'un an, nous étions ici par deux fois. Nous avions vu la situation qui régnait à l'époque. Nous l'avons dénoncée. Nous avions même parlé d'un retour aux années de l'homme de Neandertal.

Nous avions donné des instructions précises pour qu'il y ait changement. Un an plus tard, nous sommes revenus. Malheureusement, les instructions n'avaient pas été suivies. Nous avions visité toutes les salles, tous les salons, les extérieurs, les toilettes, les plafonds, même les panneaux de publicité étaient en lambeau.

Une portée d'entrée et une porte de sortie ne peut en aucune façon être comme cela. J'avais annoncé des décisions importantes qui allaient être prises. C'est le lieu de féliciter le Directeur Général qui a proposé au Conseil d'Administration des mesures à prendre. Nous les avons prises deux semaines plus tard. Nous avons un nouveau Commandant de l'aéroport. A

lors, je me pose la question : comment se fait-il qu'en plus d'un an, rien n'ait été fait et en moins de deux semaines, quelque chose d'important ait été fait ? Vous venez de faire le tour avec nous, vous avez vu qu'il y a de la climatisation, les toilettes, un coup de peinture a été donné. On a envie d'y être et d'y rester. Toutes les dernières fois quand on était ici, c'était impossible », a témoigné, personnellement, au terme de la visite, devant la presse, au salon diplomatique, le Président du Conseil d'Administration de la Régie des Voies Aériennes (RVA).

Bataille de l'amélioration des aéroports en provinces

Le Professeur Kin-kiey Mulumba a assuré, sur place, que la Régie des Voies Aériennes (RVA) reste pleinement engagée à améliorer les aéroports aussi bien internationaux que nationaux au niveau des provinces de la RD. Congo. Il a encouragé, cependant, le commandant de Kin-aéro à foncer dans le même élan pour l'intérêt des populations.

C'est décidément une nouvelle dynamique qui cadre parfaitement avec la vision du Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. « La RVA est la compagnie qui gère les aéroports. A Kinshasa, c'est la porte principale d'entrée dans ce pays. Ce que nous faisons ici, nous le demandons à tous les aéroports internationaux ou nationaux.

Il faut que l'accueil soit assuré, il faut que les passagers en débarquant sentent qu'ils sont bien accueillis et en repartant, qu'ils aient la conviction qu'ils doivent revenir. Et, pour cela, rien d'autre sinon le confort, la sécurité... Si j'avais une feuille devant moi, je ne lui donnerais 6 ou 7 sur 10. Quelque chose a été fait. Nous attendons encore des choses qui vont être faites ici comme ailleurs », a affirmé, à haute et intelligible voix, le PCA Tryphon Kin-kiey Mulumba.

Peu avant cette visite, il avait procédé à la clôture de la formation des formateurs du concept de base CNS/ATM pour le TOPSKY AMHS. Cette session a concerné les responsables de différentes entités aéroportuaires au niveau des provinces. Les participants ont reçu leurs brevets dans une ambiance détendue.