Congo-Kinshasa: Alain Serge Lubelo donne le go de la 7ème Conférence Nationale de l'Audit Interne !

C'est dans la matinée du jeudi 22 août 2024 qu'a commencé, dans la capitale de la République Démocratique du Congo, la 7ème Conférence Nationale de l'Audit Interne organisée par l'Institut de l'Audit Interne du Congo, (IIA Congo) dans un cadre bien approprié, Béatrice Hôtel.

Fort de vouloir promouvoir, à l'ensemble des chefs d'entreprises ainsi qu'aux mandataires des institutions tant publiques que privées, en général et aux auditeurs internes exerçant la profession, en particulier, le bien-fondé d'une mise à jour des Nouvelles Normes de l'Audit Interne, la conférence ainsi organisée vient pour rappeler aux uns et aux autres l'importance d'un Audit Interne au sein des institutions citées ci-haut.

C'est dans ce cadre que, prenant la parole, le président national de l'IIA Congo, M. Alain Serge Lubelo, a rappelé dans son allocution que l'audit Interne est un pilier fondamental de la bonne gouvernance et de la redevabilité ; et que le travail de l'Audit Interne doit être fait selon les Nouvelles Normes mises en place par l'IIA Global dont le siège mondial est situé en Floride, aux Etats-Unis.

Car, dit-il, « l'Audit Interne est une obligation de nos jours pour faciliter l'organisation et la bonne marche des entreprises». Avant d'ajouter : «La mise à jour des Normes de l'Audit Interne n'est pas seulement une nécessité technique mais également une opportunité de créer la valeur ajoutée pour les institutions publiques et les organisations du secteur privé».

%

Il estime donc qu'il est impérieux de « tracer une voie claire pour l'avenir de l'Audit Interne dans notre pays quant à l'application de Nouvelles Normes qui entreront en vigueur à partir du 1er Janvier 2025, lesquelles Normes accordent une part importante au secteur public ». Ensemble, ils peuvent faire en sorte que la profession de l'Audit Interne soit non seulement reconnue mais également valorisée pour son rôle essentiel dans la promotion de la bonne gouvernance et de la redevabilité.

Quant à l'importance d'un Audit Interne au sein des entreprises tant publiques que privées, le président national de l'IIA Congo, Alain Serge Lubelo rapporte « qu'une fonction de l'Audit Interne et efficace quand elle contribue à renforcer la transparence, à améliorer la performance et à favoriser la confiance des parties prenantes ».

Rappelons que l'Institut de l'Audit Interne du Congo (IIA Congo), fondé en 1989, est une Association Sans But Lucratif qui compte de nos jours plus de 400 membres répartis dans les différents secteurs économiques du Pays. Il a pour vocation la promotion et le développement de la fonction d'Audit Interne au sein des entreprises du secteur privé, des établissements publics du portefeuille de l'Etat en République Démocratique du Congo.

Et, parmi ses missions régaliennes, l'IIA Congo participe activement au renforcement des capacités professionnelles des auditeurs internes et autres professionnels des métiers apparentés.

Ainsi, toutes les entreprises éprises de bonne gestion, de bonne gouvernance et de rendement efficace et positif dans l'atteinte des objectifs fixés doivent faire recours aux services de l'IIA Congo pour un encadrement professionnel et un accompagnement sans nuage de ses auditeurs internes.

Invité pour la circonstance, le secrétaire exécutif de l'Agence Nationale des Etablissements Publics en RDC (ANEP), Patrick NGULU, appelle à l'indépendance de l'Audit Interne dans les institutions. « L'Audit Interne ne doit seulement pas être attaché à la Direction Générale mais aussi au Conseil d'Administration afin qu'il ait une certaine indépendance au sein d'une institution.

L'activité qui a débuté ce jeudi 22 août avec un Panel et des interventions des experts en la matière se poursuivra le vendredi 23 août pour se clôturer le samedi 25 août à Kinshasa toujours.