Egypte: La startup égyptienne NoorNation spécialisée dans le climat obtient un financement de la part d'un investisseur saoudien

La startup égyptienne de technologie climatique NoorNation a obtenu un investissement non divulgué de KBW Ventures, la société de capital-risque fondée par le prince saoudien Khaled bin Alwaleed, afin d'étendre ses opérations et de poursuivre sa mission consistant à fournir des infrastructures vertes aux régions mal desservies.

Fondée en 2021 par Ragy Ramadan, NoorNation est spécialisée dans la fourniture de solutions d'infrastructures décentralisées pour l'énergie et l'eau aux secteurs hors réseau en Égypte et en Afrique subsaharienne.

Le produit phare de l'entreprise, LifeBox, est une solution mobile conçue et fabriquée en Égypte qui offre de l'énergie propre et de l'eau potable aux communautés rurales, aux exploitations agricoles et aux entreprises touristiques.

Key Takeaways

Bien que l'Afrique ne contribue qu'à hauteur de 3,8 % aux émissions mondiales de gaz à effet de serre, le continent est touché de manière disproportionnée par le changement climatique. Une étude réalisée en 2023 a révélé que plus de 110 millions de personnes sur le continent ont été directement touchées par les aléas météorologiques, climatiques et hydriques en 2022, ce qui a entraîné des dommages économiques de plus de 8,5 milliards de dollars.

Toutefois, des innovateurs émergents soutenus par du capital-risque s'efforcent de changer le destin climatique de l'Afrique. En 2022, le financement de la technologie climatique en Afrique a été multiplié par 3,5 pour atteindre plus de 860 millions de dollars, ce qui en fait le secteur le plus financé du continent après la fintech. L'année dernière, les startups climatiques ont représenté près de la moitié de toute l'activité de capital-risque en Afrique.