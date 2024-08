Afrique: Dr Boureima Hama Sambo veut pousser vers une transformation des systèmes de santé du continent

Le Dr Boureima Hama Sambo, figure éminente de la santé publique de renom, qui apporte plus de 30 ans d'expérience depuis dans son Niger natal jusqu'au sein de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), se présente comme candidat pour le poste de Directeur Régional de l'OMS pour l'Afrique.

Dans une interview accordée à la Voix de l'Amérique, Dr Sambo a exposé ses motivations, ses priorités et sa vision pour la santé en Afrique.

Motivations et Spécificités de sa Candidature

"Nous vivons un tournant décisif dans l'histoire de la santé en Afrique," a déclaré le Dr Sambo, qui aspire à mettre en oeuvre des solutions adaptées aux réalités africaines.

Dr Sambo a exprimé ainsi une profonde motivation pour ce poste, soulignant le moment critique auquel l'Afrique est confrontée en matière de santé. Il évoque le fardeau croissant des maladies transmissibles et non transmissibles, ainsi que les problèmes liés aux traumatismes et aux troubles nutritionnels.

Pour Dr Sambo, ce poste est une opportunité de mettre à profit ses 30 années d'expérience pour améliorer la santé des populations africaines, en poursuivant et en renforçant les programmes de transformation déjà amorcés. Il se distingue en effet par son parcours unique et ses réalisations concrètes dans la réforme des systèmes de santé.

"J'ai eu l'occasion de travailler sur les pyramides de santé tant au niveau national qu'à l'échelle régionale," explique-t-il.

Le médecin nigérien souligne sa spécialisation dans les maladies non transmissibles et sa capacité à élaborer des stratégies efficaces, telles que celles mises en oeuvre pour le diabète, les maladies cardiovasculaires et d'autres pathologies.

Réduction de la charge de morbidité

Dr Sambo se fixe comme objectif principal de réduire la charge de morbidité en Afrique, en abordant les maladies transmissibles et non transmissibles, ainsi que les traumatismes et les troubles nutritionnels.

"Nous devons nous attaquer aux principaux facteurs de morbidité pour alléger ce fardeau," affirme-t-il.

Promotion d'un mode de vie Sain

Dr Boureima Hama Sambo souhaite améliorer la qualité de vie en promouvant des modes de vie plus sains. "Je m'engage à réduire les facteurs de risque des maladies non transmissibles, tels que les régimes alimentaires malsains, le tabagisme et l'inactivité physique," précise Dr Sambo.

Accès universel aux services de santé de qualité

L'amélioration de la qualité des services de santé et leur accessibilité universelle est une autre priorité. "Nous avons besoin de systèmes de santé performants qui offrent des soins de qualité à tous les Africains," soutient-il.

Protection contre les épidémies

Dr Sambo mettra l'accent sur la prévention et la gestion des épidémies. "Il est crucial de renforcer les mesures pour arrêter les maladies à potentiel épidémique," indique-t-il.

Favoriser des partenariats pour des solutions locales

Il prône le développement de solutions africaines adaptées aux réalités locales.

"Nous devons promouvoir des interventions efficaces et sensibles à la culture pour répondre aux problèmes de santé spécifiques du continent," ajoute Dr Sambo.

Financement et partenariats

Dr Sambo reconnaît que le financement des services de santé doit principalement provenir des budgets nationaux. "Le financement doit être domestique, avec un engagement accru des gouvernements africains pour allouer une part significative de leurs ressources à la santé," précise-t-il. Le médecin plaide également pour des partenariats internationaux solides, notamment avec les États-Unis, pour soutenir la résilience des systèmes de santé en Afrique.

Intégration de la médecine traditionnelle

Pour répondre aux critiques selon lesquelles l'OMS serait perçue comme une organisation déconnectée des réalités africaines, Dr Sambo propose d'intégrer la médecine traditionnelle dans les systèmes de santé.

"La médecine traditionnelle a une valeur extraordinaire et mérite d'être intégrée dans nos stratégies de santé," affirme le spécialiste nigérien, soulignant ses expériences antérieures en la matière.

Ayant travaillé sur la pharmacopée et la médecine traditionnelle dans son pays, il croit fermement en la valeur de ces pratiques pour traiter diverses maladies.

Réponse à l'exode des professionnels de santé

Dr Boureima Hama Sambo propose des solutions pour contrer l'exode des professionnels de santé africains, en améliorant la rémunération et les conditions de travail. "Nous devons créer des opportunités de carrière attractives et valoriser les cadres de santé pour les retenir sur le continent," explique-t-il.

Avec une vision claire et des priorités bien définies, le Dr Boureima Hama Sambo se présente comme un candidat capable de transformer le secteur de la santé en Afrique. Son engagement à réduire la morbidité, promouvoir des modes de vie sains, et intégrer la médecine traditionnelle africaine illustre sa détermination à améliorer la santé publique sur le continent. L'élection de ce poste crucial, prévue pour août 2024, pourrait marquer un tournant significatif pour l'OMS et pour la santé en Afrique.