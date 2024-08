Gabon: Focus sur les Primes - Retour sur la Grève des Syndicalistes au Ministère des Transports

La récente grève des syndicalistes au ministère des Transports a révélé une focalisation presque exclusive sur les revendications liées aux primes, certaines remontant même à la période Covid. Ces revendications ont éclipsé les efforts du Ministre des Transports, de la Marine Marchande et de la Mer, Dieudonné Loïc Ndinga Moudouma, en place depuis le coup de libération du 30 août dernier.

Malgré la grève, le ministère a continué de fonctionner sans obstruction majeure, grâce à la détermination du ministre qui a pris des arrêtés et introduit des textes innovants pour moderniser le secteur.

Il est à noter que cette grève, menée par un groupe restreint, a davantage mis en lumière l'obsession des primes chez certains agents, au point d'ignorer les avancées significatives réalisées sous la nouvelle direction.

Le ministre des Transports, de la Marine Marchande et de la Mer, Dieudonné Loïc Ndinga Moudouma, a entrepris plusieurs actions significatives depuis sa prise de fonction, particulièrement depuis la transition politique d'août 2023.

1. Dématérialisation des paiements : Le ministre a initié la dématérialisation des paiements au sein du ministère, notamment pour les cartes grises et les permis de conduire. Cette réforme vise à rendre les transactions plus transparentes et à garantir que les fonds collectés soient réinvestis dans le fonctionnement du ministère.

2. Restitution et Renforcement des Entreprises Publiques : Sous son leadership, la Compagnie Nationale de Navigation Intérieure et Internationale (C2N2I) a été revitalisée, avec l'acquisition de nouveaux navires pour moderniser et renforcer ses capacités opérationnelles. De plus, la nouvelle compagnie aérienne nationale, FLY GABON, a été lancée avec l'intégration de deux ATR 72-600 pour optimiser les opérations aériennes.

3. Réduction du coût du transport : Il a joué un rôle crucial dans la réduction du prix du carburant à la pompe, ce qui a eu un impact direct sur le coût des transports dans tout le pays, un geste salué par de nombreux acteurs économiques et les usagers.

4. Gestion des conflits sociaux : Face aux revendications syndicales, il a su naviguer habilement dans un climat tendu, notamment en parvenant à un accord avec les syndicats concernant le paiement des primes et des arriérés, tout en restant fidèle à sa ligne de conduite visant à restructurer et améliorer l'efficacité de son ministère.

5. Initiatives administratives : Le Ministre des Transports a également introduit des réformes administratives pour améliorer la productivité de la Direction Générale des Transports Terrestres (DGTT), en simplifiant et accélérant les procédures pour une meilleure collecte des fonds pour ne citer que cela.

Ces actions reflètent la détermination du ministre à non seulement résoudre les défis hérités des précédents régimes, mais aussi à moderniser et professionnaliser le secteur des transports au Gabon.

Le pragmatisme du ministre Ndinga Moudouma a permis la signature d'un protocole d'accord, soulignant son engagement à réformer et à faire progresser le ministère, au-delà des simples préoccupations financières des grévistes. Ce mouvement social a montré que, pour certains, l'importance des primes surpassait celle des réformes nécessaires pour le développement durable du ministère.

Grâce à une gestion prudente et à une vision claire, le Ministre des Transports a su maintenir la continuité du service public tout en avançant dans ses réformes, démontrant que la performance et l'efficacité ne doivent pas être compromises par des intérêts à court terme.