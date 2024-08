Cote d'Ivoire: Renforcement de capacités - Les acteurs clés du système éducatif artistique et culturel recyclés sur le processus de l'enseignement

La Direction de la Formation artistique et culturelle (Dfac), a organisé du 21 au 22 Août 2024 au musée des civilisations de Côte d'Ivoire, un séminaire de recyclage pédagogique et didactique des enseignants du secondaire artistique et culturel.

Placé sous la présidence de madame Françoise Remarck, ministre de la Culture et de la francophonie, représentée par Williams Kouamé Jacob, inspecteur général, ce séminaire visait à renforcer les capacités de ces acteurs clés du système éducatif artistique et culturel afin de les rendre plus performants et de mettre ainsi en lumière l'enseignement artistique et culturel.

Plusieurs panelistes dont le Prof Pierre Koffi Dadié et madame Yédé Epse Olemou Brou, inspectrice générale au ministère de l'Education national et de l'alphabétisation ont entretenu les enseignants sur les techniques pédagogiques et didactiques.