Algérie: Hassani Cherif - La prochaine présidentielle, une étape importante dans l'histoire du pays

BECHAR — Le candidat du Mouvement de la société pour la paix (MSP) à la présidentielle du 7 septembre prochain, M. Abdelaali Hassani Cherif, a affirmé, vendredi depuis Bechar, que la prochaine élection présidentielle constitue "une étape importante dans l'histoire du pays", appelant à une participation massive des citoyens au vote.

"Une participation massive des citoyens à la prochaine élection permettra de renforcer l'unité nationale et de donner une assise populaire au futur président de la république et permettra à l'Algérie de faire face à tout les défis et aux visées de ses ennemis", a-t-il souligné lors d'un meeting à la Maison de la culture "Mohamed Kadi" .

M. Abdelaali Hassani Cherif a appelé aussi les citoyens à une adhésion à cette élection, traduisant ainsi une affirmation de l'attachement des citoyens à la stabilité et au développement du pays.

En d'ajouter: "le développement régional passe par la réforme complète du système des collectivités locales, à travers le renforcement des prérogatives administratives et financières de ces collectivités, en plus de la consécration de l'autonomie de la gestion des assemblées populaires communales afin de contribuer au développement des collectivités".

M. Abdelaali Hassani Cherif a évoqué aussi le renforcement de la finance islamique, pour qu'elle puisse contribuer au financement des projets, notamment ceux destinés aux jeunes et aux femmes, et la création de la banque de la Zakat pour le financement aussi des projets des jeunes et des femmes.

Il s'est également engagé à renforcer le caractère social de l'Etat et à lutter contre la bureaucratie et la corruption.

La prochaine présidentielle, dit-il, intervient dans une conjoncture où le monde n'est plus celui des idéologies, mais celui des intérêts économiques et financiers d'où la nécessité de revoir le déploiement de notre diplomatie pour qu'elle puisse défendre les intérêts de notre pays et de notre économie.

Au terme de son intervention, le candidat du MSP a appelé les citoyens à se rendre massivement aux urnes le 7 septembre prochain, pour mettre en échec les plans des comploteurs et ennemis du pays.