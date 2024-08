Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 24 Aout 2024

Sénégal : Politique nationale- Création d’une large coalition d’opposition, avec l’Apr de Macky Sall et Rewmi d’Idrissa Seck

Le Sénégal vient de voir la création d’une nouvelle coalition, appelée « bloc des libéraux et démocrates » (Bld) - Takku (« s'unir » en wolof). Composée de 40 partis, dont ceux de l’ex-président Macky Sall ou de l’ex-Premier ministre Idrissa Seck, cette formation est lancée alors que des rumeurs d’une dissolution de l’Assemblée nationale prennent de l’ampleur. Le « bloc des libéraux et démocrates » (Bld) - Takku est composée de 40 partis. Y figurent l'Alliance pour la République (Apr), de l'ancien président Macky Sall, ou encore Rewmi de l'ancien premier ministre Idrissa Seck. Mais le Parti démocratique sénégalais (Pds), de Karim Wade, est absent de la formation. Cette nouvelle coalition s’est lancée alors que la dissolution de l'Assemblée nationale et de nouvelles élections législatives n’est pas à exclure dans les prochains mois. (Source : Rfi)

Mali : Inondations- 30 morts depuis juin, état de catastrophe national déclaré

Le gouvernement malien a déclaré vendredi l’état de catastrophe nationale après des inondations qui ont fait 30 morts et 47.374 sinistrés depuis le début de la saison des pluies en juin, lors d’un conseil des ministres extraordinaire. Du début de l’hivernage au 22 août, 122 cas d’inondations ont été enregistrés dans 17 régions et à Bamako. Elles ont touché 7.077 ménages, faisant 47.374 personnes sinistrées, selon un communiqué du gouvernement. (Source : abamako.com)

Niger : Lutte contre l’impunité- La Coldeff au bord de l’éclatement

Des sources crédibles indiquent que rien ne va, ces derniers temps, entre les membres de l’institution chargée de lutter contre la corruption et la délinquance financière. Selon nos sources, une brouille se serait installée entre les deux patrons. Brouille qui aurait provoqué un désaccord total au sein de l’institution. Aujourd’hui, ajoutent nos sources, la Coldeff serait divisée en deux groupes, deux clans qui se chamaillent. Le groupe du président et celui de la vice-présidente seraient à couteau tiré. Ce qui risque de rendre difficile le travail et saper la lutte contre l’impunité. (Source : Le Courrier)

Rca : Construction des petites centrales hydroélectriques. Le gouvernement relance le projet avec le Pnud

Le gouvernement centrafricain et le Programme des Nations Unies pour le développement (Pnud) ont relancé jeudi un projet de construction de quatre petites centrales hydroélectriques dans plusieurs régions du pays, a-t-on constaté à Bangui, la capitale centrafricaine. Selon Arthur Bertrand Piri, ministre de l'Energie et de l'Hydraulique, ce projet vise à fournir de l'électricité aux habitants de villes de Gamboula et Baoro (ouest), Mbaïki (sud-ouest) et Bambari (centre). A en croire le Pnud, ce projet pilote devait permettre d'améliorer l'accès des populations rurales à l'électricité, mais aussi et surtout d'intégrer l'énergie dans la planification nationale et sectorielle. (Source : abangui.com)

Botswana : Exploitation minière- Le deuxième plus gros diamant au monde découvert

Un diamant de taille exceptionnelle - le deuxième plus gros au monde avec 2.492 carats mais, qui tient à peine dans la paume d’une main, a été trouvé dans une mine du Botswana, a annoncé une compagnie minière canadienne jeudi. Cette pierre précieuse d’un demi-kilo, détectée dans la mine de Karowe dans le nord-est du Botswana, premier producteur africain de diamants, est « l’un des plus gros diamants bruts jamais découverts », souligne la société Lucara dans un communiqué. Selon le gouvernement du Botswana ainsi que plusieurs experts, il s’agirait du deuxième plus gros jamais trouvé dans la terre. (Source : alome.com)

Bénin : Industrialisation - Dr. Akinwumi Adesina, Président de la Bad visite à nouveau la GDIZ.

Deux ans après une première visite, le Dr. Akinwumi Adesina, président de la Banque africaine de développement (Bad), a effectué une seconde visite à la Zone Industrielle de Glo-Djigbé (GDIZ). (Source : acotonou.com)

Burkina Faso : Journée de l’Excellence scolaire édition 2024 - Les meilleurs élèves et enseignants

La Journée de l’excellence scolaire 2024 s’est tenue ce vendredi 23 août 2024 sous la présidence du Capitaine Ibrahim Traoré, à Ouagadougou. A l’occasion, les élèves et les enseignants qui se sont illustrés au courant de l’année scolaire 2023-2O24 ont été récompensés. Les acteurs du monde éducatif du Burkina Faso étaient à l’honneur ce vendredi 23 août à l’occasion de l’édition 2024 de la Journée de l’Excellence scolaire. Placée sous le thème « Engagement citoyen et excellence scolaire, bâtir des leaders de demain », cette cérémonie a été présidée par le président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré. Au cours de cette cérémonie, les meilleurs élèves ont vu leurs mérites récompensés sur la base de leurs résultats exceptionnels au Cep, au Bepc, au Cap, au Bep et au Baccalauréat toutes séries confondues. (Source : Burkina24)

Côte d’Ivoire : Banque publique - Un nouveau Dg par intérim la tête de la Bhci

Désirée Eliane Yacé née Ouassenan quitte la tête de Banque de l’habitat de Côte d’Ivoire (Bhci). C’est ce qui ressort d’un communiqué transmis à la rédaction, ce vendredi 23 août 2024.Selon la note, Désirée Eliane Yacé née Ouassenan a « souhaité mettre un terme à son mandat social afin de poursuivre sa carrière professionnelle vers de nouveaux horizons ». Ledit conseil d’administration a nommé Karna Patrice Coulibaly, directeur général adjoint, pour assurer l’intérim de la direction générale de la banque. Avant la réception de cette démission, le conseil a adopté les modifications statutaires actant l’augmentation du capital de la banque à hauteur de 28 235 000 000 FCfa.(Source : fratmat.info)

Gabon : Santé- Déjà un cas de Variole du Singe enregistré

Le ministre de la Santé le professeur Adrien Mougougou a annoncé ce jeudi, dans un communiqué diffusé au journal de Gabon Première, la détection au Gabon d’un cas du virus de Variole du Singe ou MPOX . « Ce 22 août 2024, le gouvernement déclare le premier cas de Variole du Singe ou MPOX. En effet, depuis la mise en alerte de notre système de surveillance, six (6) cas suspects présentant des symptômes de MPOX ont été reçus, prélevés, pris en charge et mis en isolement. Sur les six prélèvements effectués et transmis au laboratoire national de santé publique, un seul cas s’est avéré positif », a révélé le ministre de la Santé, le professeur Adrien Mougougou, indiquant « il s‘ agit d’un compatriote âgé de 30 ans, vivant au Gabon et, ayant séjourné durant deux semaines en Ouganda. ». Selon le membre du gouvernement, le ministère de la Santé, soutenu par ses partenaires, a mis en place des dispositions visant à renforcer la préparation contre l’importation de l’MPOX au Gabon.(Source : alibreville.com)