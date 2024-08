Sénégal: Fin du Magal de Touba, endeuillé par plusieurs accidents de la circulation

Au Sénégal, le Magal de Touba a eu lieu ce vendredi 23 août 2024. Dans la cité religieuse, qui est le point de convergence de milliers de fidèles mourides, l'une des plus importantes communautés musulmanes du Sénégal, les difficultés n'ont pas manqué, notamment l'accès à l'eau. Et, comme chaque année, plusieurs accidents de la circulation ont, hélas, endeuillé ce pèlerinage.

Onze morts au total dans plusieurs accidents de la circulation. Le Magal de Touba a encore été endeuillé sur la route. La brigade nationale des sapeurs-pompiers a fait le point en fin de journée.

« Le détachement de la brigade nationale des sapeurs-pompiers était présent dans la ville sainte et ses abords. Pour les besoins de la couverture sécuritaire et médicale de l'événement, on a enregistré jusqu'à ce jour 360 interventions de toute nature avec onze corps sans vie. Sur les 360 interventions, 192 sont relatives à des accidents de la circulation routière. Une situation alarmante qui ne devrait pas se reproduire », signale cette brigade.

Le problème de l'eau potable

Face à la foule venue en pèlerinage, la cité religieuse de Touba a encore refusé du monde cette année. Une surpopulation de quelques jours qui a pesé sur l'approvisionnement en eau potable malgré les efforts déployés par les autorités. Cette cuisinière s'en désole : « On est fatigué par le manque d'eau, on est obligé d'aller au forage pour trouver de l'eau. Vraiment, c'est difficile cette année. L'eau ça arrive tout le temps parce qu'ici, il y a beaucoup de personnes. Peut-être que c'est à cause de cela ».

La situation en eau sera évoquée ce samedi à la cérémonie officielle marquant la fin de l'événement. Plusieurs ministres, dont celui de l'Intérieur sont attendus.