Le meurtre brutal de la jeune Russe Zaliia Shamigulova, retrouvée enterrée à La Mairie, est venu s'ajouter à une série de crimes sordides, qui ont marqué les dernières années à Maurice.

Ce drame tragique révèle un schéma alarmant de violence et de cruauté récurrente dans les affaires de meurtres. Les similitudes frappantes entre ces affaires soulignent une facette sombre de la criminalité, où la brutalité semble se répéter avec une régularité inquiétante.

L'aveu de Pooryavirsingh Soondur, l'agresseur de Zaliia Shamigulova, a mis en lumière un modèle troublant : les criminels semblent avoir tendance à commettre des actes d'une violence extrême, avant de tenter de dissimuler leur crime de manière similaire. Les dossiers des enquêtes passées montrent un schéma inquiétant de brutalité et de stratégies de dissimulation qui se perpétuent à travers ces affaires. Cette récurrence souligne l'urgence pour les forces de l'ordre d'adapter leurs méthodes d'investigation et de prévention face à une criminalité cruelle de plus en plus récurrente.

La disparition de Marie Bianca Perrine, une prostituée de 26 ans, originaire de Bambous, en août 2023, a d'abord été traitée comme une disparition inquiétante. L'arrestation de Rimal Khoorboor et Jikesh Mohit, un chauffeur de taxi et un client de la victime, a révélé la vérité sordide. Ces arrestations ont eu lieu après les dénonciations d'une détenue, arrêtée pour meurtre, qui avait tenté de révéler l'affaire mais s'était rétractée peu après. Les enquêtes ont révélé que Marie Bianca Perrine avait été agressée et tuée avant d'être enterrée dans un terrain en friche à Palma, un cas qui rappelle tristement celui de Zaliia Shamigulova.

%

Le jour de sa disparition, John Marandel, le concubin de Marie Bianca Perrine, chargé de trouver des clients pour elle, était en communication avec Jikesh Mohit. Un rendez-vous avait été fixé et le chauffeur de taxi Rimal Khoorboor était chargé de faire les «courses» pour la jeune femme. Mais en route, Rimal Khoorboor a insisté pour avoir des relations sexuelles avec elle.

Face au refus de Marie Bianca Perrine, il l'a agressée. À l'endroit du rendez-vous, Rimal Khoorboor et Jikesh Mohit ont constaté que la jeune femme était morte. Ils ont décidé d'enterrer le corps et Jikesh Mohit a accepté de couvrir le chauffeur de taxi pour ne pas être impliqué dans ce crime. Les détails de cette affaire montrent, une fois de plus, une dynamique similaire d'agression et de dissimulation de preuves.

En juillet 2023, un cadavre exhumé à Richelieu, révèle des parallèles inquiétants. Marco Macaque, disparu depuis le 10 juillet 2023, a été retrouvé dans un bac à fleurs. Les suspects, Anabelle Peer Ahmud, ancienne concubine de la victime, et son fils, ont été accusés de meurtre. Leur tentative de faire disparaître le corps a été découverte grâce à la construction du bac à fleurs.

Lors de la fouille, les policiers ont trouvé le cadavre en état de décomposition avancée. Anabelle Peer Ahmud et son fils auraient construit le bac à fleurs en uillet. Les enquêteurs pensent que la vengeance peut être le motif car Marco Macaque avait dénoncé sa concubine et une autre femme dans une affaire de vol. Anabelle Peer Ahmud et l'autre femme ont nié toute implication, et elles ont été arrêtées. Anabelle Peer Ahmud a prétendu que Marco Macaque l'avait accusée par vengeance, leur relation étant tumultueuse avant leur séparation.

Des ossements découverts à Trou-aux-Biches, en novembre 2023, apportent une nouvelle dimension à ce tableau inquiétant. Donovan Clovis, disparu depuis février 2022, a été enterré derrière une maison par William Sanasee, un suspect qui, comme dans les autres affaires, semble avoir utilisé des méthodes brutales pour éliminer la victime.

L'affaire, qui stagnait, a pris un tournant grâce aux révélations d'un détenu, un ami de William Sanasee. Donovan Clovis, âgé de 28 ans, avait été vu pour la dernière fois avec William Sanasee, qui avait initialement minimisé les détails de leur rencontre. Cependant, Sanasee se vantait d'avoir tué un homme à coups de couteau lors de ses beuveries, et c'est son ami détenu qui a tout révélé.

Pour finir, il y a le cas d'Umyad Ebrahim. Les corps de Hema Coonjoobeeharry et Zahira Ramputh ont été retrouvés enterrés dans un verger de letchi en mai 2021. Ce cas démontre, encore une fois, la répétition du schéma. Umyad Ebrahim, comme les autres suspects, a tenté de cacher ses actes pour échapper à la justice. Le 28 mai 2021, les proches d'Umyad Ebrahim ont découvert, par le personnel hospitalier, que sa concubine était décédée.

Cette déclaration, faite après une dépression, a conduit les enquêteurs à émettre un avis de recherche concernant la femme disparue. Umyad Ebrahim a conduit les enquêteurs et les infirmiers au verger où il a prétendu avoir enterré Zahira Ramputh, censée s'être suicidée. Plus tard, les proches de Hema Coonjoobeeharry, une autre disparue, liée à Umyad Ebrahim, ont alerté la police après avoir appris son implication par les médias. Umyad Ebrahim a avoué avoir tué et enterré Hema Coonjoobeeharry, le 10 mai, après l'avoir étouffée, parce qu'elle avait refusé de quitter son domicile.

Le corps de la jeune russe rapatrié

Le corps de Zaliia Shamigulova a été rapatrié en Russie, hier après-midi, par l'équipe funéraire Al Ihsaan. La jeune femme a été retrouvée sans vie et nue sur un terrain à La Marie, après que le présumé meurtrier, Pooryavirsingh Soondur, a fait des aveux. C'est l'amie de Zaliia qui avait signalé sa disparition à la police durant le week-end.

La jeune Russe n'était pas rentrée après une sortie. La Criminal Investigation Division de Flic-en-Flac a interpellé l'ami de la jeune femme après avoir noté sa présence dans la voiture du suspect peu de temps avant sa disparition. Lors de son interrogatoire, cet habitant de Quatre-Bornes avait nié les faits mais des traces de sang découvertes dans son véhicule ont conduit à un nouvel entretien avec la police. Finalement, il a avoué avoir poignardé Zaliia à plusieurs reprises dans un accès de colère.