Congo-Kinshasa: Nord-Kivu - La MONUSCO et le PDDRCS entament le processus de transfert des compétences

La coordination provinciale du Programme de désarmement, démobilisation et réinsertion communautaire et stabilisation (PDDRC-S) et la MONUSCO enclenchent, bientôt, le programme de transfert des compétences et tâches au Nord-Kivu.

Ils font ce transfert dans le cadre du processus de désengagement et de transition de la mission onusienne de la RDC.

A cet effet, la MONUSCO a organisé le 19 aout courant une première visite guidée à son site de transit DDR à Munigi, dans le territoire de Nyiragongo (Nord-Kivu).

Selon le coordonnateur provincial du PDDRC-S au Nord-Kivu, Clovis Munihire, ce programme entend contribuer au renforcement des capacités de sa structure.

« Le PDDR-CS doit être appuyé par la mission des Nations unies. Et dans ce cadre-là, nous avons commencé ce processus de transfert des compétences. Et nous, nous sommes prêts pour prendre la relève. Nous avons commencé ce processus, dans le site de transit de Munigi, où nous avons vu tout ce que les amis font. On a vu le personnel et c'est vraiment impressionnant pour moi par ce que j'ai représenté le gouvernement congolais », a-t-il déclaré.

Pour Clovis Munihire, le PDDRC-S doit se préparer en conséquence, au regard de ce que la mission onusienne a entrepris au site de transit de Munigi.

Il a fait savoir que le transfert des compétences ne se limite pas seulement à la gestion du site, mais il y a aussi toute l'intelligence qu'il faut récupérer.

« En tant que Gouvernement, tout ce que la MONUSCO faisait, c'est notre tâche. Et nous devons prendre nos responsabilités. Par ce que, la MONUSCO est une mission venue pour un temps bien déterminé. A Bukavu ils se sont déjà retirés, et pour nous, au Nord-Kivu, on se dit, non, toutes les éventualités qui peuvent surgir, après le départ de la MONUSCO, nous devons y faire face »

Par ailleurs, la phase de désengagement et de transition de la MONUSCO dans la province du Nord-Kivu, entre autres, a été prolongée par le Conseil de sécurité des Nations Unies à la demande du Gouvernement congolais.