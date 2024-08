Algérie: Présidentielle - La presse nationale met en avant l'intensification de la campagne électorale

ALGER — La presse nationale a souligné, samedi, que les candidats à la présidentielle ont intensifié, à l'entame de la deuxième semaine de la campagne électorale, leurs sorties pour convaincre les citoyens de l'importance d'aller aux urnes le 7 septembre prochain.

Sous le titre, "un seul gagnant l'Algérie", le quotidien El Moudjahid a considéré que "le pays est à l'heure d'un rendez-vous historique face à l'immense espoir que suscite cette élection présidentielle", estimant que le programme du futur Président de la République devrait transformer en profondeur l'économie.

El Moudjahid a également consacré deux articles au système national de santé, en rapportant les différents engagements des trois candidats quant à sa "refonte", à travers une batterie d'actions allant, notamment, dans le sens de la modernisation et de l'efficience de celui-ci.

Le quotidien et dans une colonne intitulée "Show à l'algérienne", a notamment écrit que "les chiens avaient beau aboyer, la caravane de la campagne électorale pour la présidentielle du 7 septembre est belle et bien passée et engage, en sa deuxième semaine, la vitesse supérieure".

Le quotidien national spécialisé en économie e-Bourse a, quant à lui, consacré les pages 3 et 4 aux différentes sorties des candidats et de leurs représentants.

Revenant sur les priorités des candidats, en reprenant leurs déclarations, le journal a rapporté que le candidat du Mouvement de la société pour la paix (MSP), M. Abdelaali Hassani Cherif, a axé son discours sur le développement des régions frontalières, soulignant que "le développement des wilayas frontalières constitue un facteur essentiel pour le maintien de la stabilité sociale".

"Mon programme constitue un changement réel et positif" et "Restructuration de l'économie nationale: le candidat du FFS, s'engage" sont les titres de deux articles que e-Bourse a choisi pour M. Youcef Aouchiche.

Le journal, a noté que le programme du Front des forces socialistes est "ambitieux et constitue un changement réel et positif de la société et ouvre ainsi de nouveaux horizons pour toutes les Algériennes et tous les Algériens sur tous les plans".

Le quotidien a consacré également des articles au candidat indépendant, M. Abdelmadjid Tebboune, écrivant que ceux qui le soutiennent "étaient dans plusieurs régions du pays pour défendre leur choix et ont mis les bouchées doubles pour convaincre les citoyens quant à la nécessité d'apporter leur soutien au président-candidat".

Le Jour d'Algérie a rapporté, lui aussi, les propos tenus par les candidats. Il est revenu notamment sur le meeting animé par M. Brahim Merad, directeur de campagne du candidat indépendant, M. Abdelmadjid Tebboune, relevant que "le peuple algérien attend la poursuite des grandes réalisations et des projets lancés".

Pour sa part, Le Jeune Indépendant a évoqué les meetings des différents acteurs de la campagne, qui misent sur la jeunesse dans leur course électorale, mettant en avant un article sous le titre "Les candidats courtisent les jeunes".

Pour le quotidien, les trois candidats "rivalisent d'initiatives pour conquérir cet électorat clé", notant que "face aux défis du chômage, de la précarité et de l'exode de la matière grise", ils proposent des solutions pour offrir de réelles perspectives d'avenir, en se concentrant sur la création d'emplois, le soutien à l'entreprenariat, la diversification économique et la valorisation du potentiel des jeunes.

De son côté, Le Soir d'Algérie a consacré sa 3e page aux sorties des candidats. Il a choisi comme titre pour l'article dédié au candidat du FFS "Aouchiche s'attaque aux charlatans politiques", et pour le candidat du MSP qui déclare: "Nous n'avons ni adversaire ni ennemis".

Quant au candidat indépendant M. Abdelmadjid Tebboune, le Soir d'Algérie a suivi la rencontre de son directeur de campagne, qui a assuré que "l'Algérie relèvera le défi et triomphera à travers la mobilisation et le vote massif en faveur du candidat indépendant".

"Ce que les candidats proposent", est le titre choisi par le quotidien El Watan à la Une, indiquant que le candidat du FFS a axé, lors de ses sorties, sur "la nécessité d'améliorer les conditions de vie des Algériens", alors que le candidat indépendant M. Abdelmadjid Tebboune, a pris comme engagement la création d'emplois en poursuivant les efforts de déblocage des projets d'investissement en cours, la réduction du taux d'inflation, l'augmentation des salaires, et le renforcement du pouvoir d'achat des citoyens.

Quant au candidat du MSP, la publication fait part de l'engagement de celui-ci à "lutter contre le chômage".

Le Quotidien Echaâb, sous le titre "Unité, sécurité et stabilité... Lignes rouges", a rapporté l'ambiance de la campagne électorale, caractérisée par l'unanimité des candidats et de leurs représentants sur la nécessité de protéger les acquis, tandis que le journal Al-Massa a intitulé sa Une: "L'économie pour courtiser les électeurs".

Le journal Al-Badil a, quant à lui, considéré dans son titre principal que la femme algérienne constitue l'équation décisive des élections présidentielles. Il a, dans ce contexte, précisé que l'entrée de l'Union nationale des femmes algériennes (UNFA) dans la campagne électorale en faveur du candidat indépendant M. Abdelmadjid Tebboune, constituera une équation efficace et influente.

Dans le même sillage, El Khabar a passé en revue le bilan de la première semaine de la campagne, soulignant que les discours ont porté sur la politique, l'économie et l'amélioration des conditions de vie, alors que le quotidien Echourouk relève que la campagne connait une intense activité de proximité, intitulant sa Une "Dialogue avec les citoyens... le pari de la campagne".