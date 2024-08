Afrique: Les Seychelles en tête du classement des investissements sur le continent

Les Seychelles ont été classées comme le pays le plus attractif pour les investisseurs sur le continent africain pour 2024 dans le rapport « Où investir en Afrique » publié par le département des investissements de la deuxième plus grande banque d'Afrique du Sud, la First National Bank (FNB), au début du mois.

Le classement est basé sur l'étude de 20 indicateurs répartis en quatre groupes. Il s'agit de la performance économique actuelle et du potentiel économique, de l'accessibilité du marché et du niveau d'innovation, de la stabilité économique et du climat d'investissement, ainsi que des conditions sociales et du développement du capital humain.

Les experts de la FNB ont étudié les opportunités d'investissement de 31 des 54 pays qui composent le continent, et les Seychelles se sont classées au premier rang devant leur voisin Maurice, qui occupe la deuxième place.

L'Égypte, l'Afrique du Sud et le Maroc figurent dans le top cinq, respectivement du troisième au cinquième. Ce sont ces trois nations qui sont arrivés en tête de liste en 2021. Les deux nations insulaires ont réussi à prendre la première place, après que l'attention se soit détournée de la taille de la population et de la richesse globale, pour se concentrer davantage sur la liberté personnelle et le développement humain.

Selon le rapport, les Seychelles sont en tête du classement en raison de leur niveau élevé de liberté personnelle, de leur développement humain et de leur environnement économique, et ont également obtenu des scores élevés en raison de leur connectivité et de leur stabilité économique.

Maurice a obtenu le plus de points pour ses innovations et ses opportunités de croissance.

Le top 10 comprend également respectivement du sixième au dixième rang, à savoir le Ghana, la Tunisie, le Sénégal, le Nigeria et l'Algérie.

Sur la base des caractéristiques communes trouvées dans les quatre piliers de mesure, Invest in Africa propose cinq archétypes d'investissement possibles.

Les « highflyers » sont de grandes économies bien établies comme le Nigeria, l'Afrique du Sud, l'Égypte et l'Éthiopie, qui offrent une stabilité et une variété de perspectives d'investissement.

Le Sénégal et la Côte d'Ivoire font partie des nations considérées comme « prêt au décollage » en raison de la jeunesse de leur population et de la richesse de leurs ressources naturelles. Ces nations disposent d'un fort potentiel de croissance économique et d'innovation.

Les marchés « à potentiel humain », comme le Kenya, la République démocratique du Congo et l'Ouganda, ont une population jeune et en expansion qui fournira une base de consommateurs importante et une future main-d'oeuvre.

Les « connecteurs mondiaux » incluent des pays comme le Maroc, Maurice, la Tunisie et les Seychelles qui ont des économies plus développées et une empreinte mondiale significative.

Les « baby-boomers à faible base » font référence à des marchés minuscules, tels que le Rwanda, le Mozambique et le Bénin, qui présentent un degré de risque plus élevé mais également un potentiel important d'expansion explosive.