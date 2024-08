Un Conseil ministériel restreint, consacré à la préparation de la rentrée scolaire, universitaire et de formation, s'est tenu hier, sous la présidence du Chef du gouvernement, Kamel Maddouri, et a approuvé un ensemble de mesures spéciales pour aider les familles nécessiteuses et à faible revenu.

Ces mesures, qui ont été approuvées par le Conseil des ministres, selon un communiqué de la Présidence du gouvernement, comprennent l'octroi d'une aide financière à la rentrée scolaire au profit de 520 mille élèves issus de familles nécessiteuses et à faible revenu, d'une valeur de 100 dinars pour chaque élève.

Le Conseil a également approuvé le soutien aux familles à faible revenu, en soutenant les élèves en classes préparatoires issus de familles bénéficiant du programme de l'Amen social à hauteur de 100 dinars, et en continuant d'allouer 120 dinars à environ 25 mille étudiants issus de familles bénéficiant du même programme.

Les mesures prévoient également un programme de distribution d'aide en nature au profit de plus de 100 000 élèves issus de familles nécessiteuses et à faible revenu inscrites au système de l'Amen social.

Le Conseil ministériel a décidé de maintenir le même niveau de prix de l'année dernière pour les cahiers et manuels scolaires subventionnés, en mettant l'accent sur l'importance à accorder à la santé mentale des élèves, à élever le niveau du respect des règles d'hygiène et à la qualité de l'environnement entourant le milieu scolaire, et à renforcer les campagnes de surveillance à cet effet, ainsi que d'intensifier les opérations de surveillance des circuits de distribution du matériel scolaire et de lutter contre la spéculation et le monopole, notamment les cahiers scolaires subventionnés, et de renforcer les mesures de sécurité nécessaires pour protéger les abords des établissements d'enseignement et de formation.

Au début de la réunion, le Chef du gouvernement a souligné l'importance d'exploiter toutes les capacités, de mobiliser toutes les ressources et toutes les énergies et de consolider tous les efforts aux niveaux central et régional, pour faire de la rentrée scolaire un succès et garantir les éléments d'une éducation bonne et équitable et un environnement éducatif attrayant pour tous nos élèves et étudiants. Il a également souligné l'engagement à travailler dur tout au long de l'année pour assurer le bon fonctionnement des établissements publics d'enseignement et de formation, de veiller à une coordination et un suivi étroits et d'intervenir à temps lorsque cela est nécessaire.

Il a appelé à donner aux élèves à besoins spécifiques et aux enfants de familles nécessiteuses et à faible revenu l'assistance nécessaire, en exécution des instructions du Président de la République, en renforçant les interventions sociales et l'assistance matérielle et en nature au profit des élèves.

Le Conseil a examiné les préparatifs des institutions publiques concernées par la préparation de la rentrée scolaire, universitaire et de formation, notamment en ce qui concerne la mise à disposition des ressources humaines, l'aptitude des infrastructures, des équipements et des fournitures.

Le Conseil a examiné en particulier les aspects liés au transport, à la santé, à la sécurisation des établissements d'enseignement à tous les niveaux et à la fourniture de manuels et de cahiers subventionnés, tout en garantissant leur qualité, et a passé en revue les divers indicateurs de production et d'approvisionnement en matériel scolaire.