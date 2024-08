Tunisie: USBG - Le grand pas en avant

En peu de temps, l'USBG a fait dissiper toutes les craintes d'un avenir sombre. De gros efforts sont déployés pour que l'équipe soit fin prête le 31 août.

C'est plus qu'un exploit, c'est un miracle. Remettre de l'ordre dans la maison des «Jaune et Noir» de Benguerdane à tous les niveaux en trois semaines, ça ne peut susciter qu'un grand soulagement. La dure remontée de la pente a commencé par la résolution du problème épineux de la succession du président partant, Jlidi El Orf. Fethi Hlel a accepté de prendre le relais et de tenir les rênes du club malgré la difficulté de la tâche.

Dans la foulée, Fakhreddine Galbi a été engagé sans peine pour prendre en main l'équipe seniors et s'est mis immédiatement au boulot. La levée de l'interdiction de recrutement a été officialisée par la Fifa après l'accord de règlement du différend financier avec le joueur nigérien âgé de 21 ans, Idris Kabiru. La porte a été ainsi ouverte pour l'engagement et la qualification de plus d'un joueur, restés en suspens. Du coup, les fans de Benguerdane, après avoir failli désespérer, peuvent voir l'avenir en rose.

Des choix ciblés

Fidèle à sa politique payante des années écoulées, l'USBG n'a pas trouvé de difficultés, grâce à sa réputation de club crédible et solvable, à étoffer son effectif en un temps record. Les postes vacants ont été vite comblés. Dans les buts, le départ de Seïfeddine Charfi pour le club voisin, l'ESZ, n'a pas posé problème avec le recours de nouveau à l'école du Club Africain et le retour de Noureddine Farhati.

Sur le côté droit de la défense, le vide laissé par Ayoub Tlili a été comblé par l'engagement de deux arrières d'expérience qui n'auront aucune difficulté à s'intégrer dans le dispositif : Mohamed Lahbib Yeken et Zied Mechmoum. Avec le maintien de Ghazi Abderrazak sur le flanc gauche, le recrutement de Aymen Mahmoud, l'axial de renommée dans un plus d'un club de Ligue 1 et à leur tête l'Espérance, c'est la sécurité bien assurée dans la ligne défensive.

Le milieu de terrain a connu deux renforts de poids : Khemaîs Mâaouani et Adem Ben Ahmed. Deux milieux offensifs prometteurs et doués dans le travail de création et de construction. La prolongation du contrat du demi défensif Jassem Abcha a été aussi accueillie comme une bonne nouvelle. Reste à convaincre Ayoub Mcharek de rempiler au moins pour une autre saison. Seul le compartiment offensif est dans l'attente de consolidation. Le nom de l'attaquant clubiste Rached Arfaoui est évoqué.

Pour les joueurs étrangers, on préfère patienter encore un peu et ne pas trop s'aventurer pour le moment après toutes les frayeurs de l'interdiction de recrutement levée à la sueur du front. Ce qui est sûr, c'est que d'ici le 20 septembre, date de la clôture du mercato estival, l'USBG aura une équipe à belle allure qui aura son mot à dire.