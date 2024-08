Tunisie: Porte-monnaie et cartes de payement électroniques - E-Houwiya pour s'inscrire en ligne à l'université

Les porte-monnaie et la carte de payement électroniques liés à E-Houwiya peuvent être utilisés pour payer les frais d'inscription à l'université et au foyer universitaire et d'autres services en ligne.

Les étudiants ont la possibilité d'utiliser l'application E-Houwiya sur le téléphone mobile pour s'inscrire en ligne sur le site: www.inscription.tn, ont annoncé les ministères de l'Enseignement supérieur et des Technologies de la communication.

A noter que l'application E-houwiya est accessible via le site www.e-houwiya.tn, alors que le porte monnaie électronique et la carte de paiement électronique sont disponibles à travers le portail du citoyen: www.ebawaba.tn en utilisant l'identité numérique.