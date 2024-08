Tunisie: Agriculture biologique - Ces régions, bio-territoires pilotes

Un nouveau projet Aics utilisera le know-how de la Botte pour créer des bio-territoires pilotes dans le pays nord-africain AGI. La ville de Kesra, dans le gouvernorat de Siliana, a accueilli les Journées des bio-territoires, avec la participation et le soutien de l'ambassade d'Italie à Tunis.

Financée par la Coopération italienne, coordonnée par le Ciheam de Bari et avec le soutien de l'Agence italienne pour la coopération au développement (Aics), l'initiative a mis en valeur les résultats obtenus et les efforts en cours pour créer des bio-territoires pilotes en Tunisie, qui s'inspirent des expériences précédentes en Italie.

L'objectif du projet, en synergie avec le ministère de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, est de promouvoir un cadre de développement local orienté vers le soutien des activités productives, des services, de l'emploi, de l'entrepreneuriat et de l'innovation, en encourageant le développement des petites et moyennes entreprises à travers la valorisation des ressources naturelles et des compétences des communautés locales.

Un potentiel économique et socioculturel

Kesra, Mejel Bel Abbes, Haouaria, Hazoua et Sejnene ont été choisis comme territoires pilotes en Tunisie. Les agriculteurs, habitants, associations et autorités publiques se sont accordés pour une gestion durable des ressources locales basée sur les principes et les pratiques de l'agriculture biologique, afin de maximiser le potentiel économique et socioculturel de la zone. Chaque bio-territoire tient compte du mode de vie, de l'alimentation et des ressources naturelles, ce qui se traduit par une production agricole locale appréciée par les consommateurs et, par conséquent, d'une plus grande valeur commerciale.

La première phase a débuté avec une étude de préfaisabilité, avec l'analyse des différentes chaînes d'approvisionnement, de la législation et des moyens financiers pour soutenir la mise en place de bio-territoires en Tunisie. La deuxième phase comprenait des journées de sensibilisation et des voyages d'étude et de formation en Italie, en particulier dans le bio-district du Cilento (Sud).

La Tunisie, première en exportation d'huile d'olive

L'agriculture biologique en Tunisie a connu au cours des dernières années une augmentation significative, tant en termes de superficie consacrée aux cultures que de rentabilité. Les principales cultures biologiques du pays sont l'oléiculture et la production de dattes, pour lesquelles la Tunisie est appréciée dans le monde entier.

Aujourd'hui, l'huile biologique tunisienne est exportée vers 54 marchés internationaux, principalement vers l'Europe (plus de 56.000 t par an) et les Etats-Unis (35.000 t par an).

La Tunisie se classe parmi les plus importants exportateurs d'huile au monde, avec l'Espagne et l'Italie.