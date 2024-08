Tunisie: Préparatifs pour la rentrée universitaire - Les contours se précisent déjà

La rentrée universitaire pour cette année se fera, comme d'habitude, en deux étapes. Le lundi 2 septembre est réservé aux étudiants des filières d'ingénieurs, de médecine et aux Iset. Le jeudi, 12 septembre, ce sera au tour du reste des spécialités.

Dans un communiqué en date du 20 août, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique (Mesrs) a précisé les contours de la nouvelle année universitaire 2024-2025. Cela dit, tout est prêt, tout est là !

Calendrier des vacances établi

Dans la première phase, ce sont les étudiants des Ipei (Instituts préparatoires aux études d'ingénieurs), des écoles et des instituts de formation d'ingénieurs et l'Enau (Ecole nationale d'architecture et d'urbanisme) de Tunis. Cela concerne, également, les facultés de Médecine, de Médecine dentaire et de pharmacie, ainsi que l'école nationale vétérinaire de Sidi Thabet et tous les Iset (Instituts supérieurs des études technologiques).

Quant au jeudi 12 septembre, ce sont tous les autres étudiants relevant du ministère ou des établissements en cotutelle. Le Mesrs rappelle que l'année universitaire compte, au moins, 28 semaines de cours à part les vacances et les jours fériés. Et, justement, à ce propos, le calendrier des congés comprend 11 stations. Dès la rentrée (début de la deuxième quinzaine de septembre), on prévoit la fête du Mouled.

Elle sera suivie de la fête de l'Evacuation (15 octobre). Le troisième rendez vous consacré à la célébration du 17 décembre est compris dans les vacances d'hiver qui commenceront le samedi 14 décembre 2024 après les cours et se termineront le 29 du même mois.On fêtera la nouvelle année le mercredi 1er janvier 2025 avant d'entrer pleinement dans la deuxième grande vacance de printemps. Celle-ci a été fixée du samedi 15 mars après les cours jusqu'au dimanche 30 mars.

Après la célébration de la fête de l'indépendance, le jeudi 20 mars, les étudiants et les élèves auront un congé de trois jours à l'occasion de l'Aïd El Fitr (probablement les 30, 31 mars et 1er avril 2025). Le 9 avril marque la commémoration de la fête des Martyrs. La dernière pause de l'année universitaire sera celle de l'Aïd El Idha (probablement le vendredi 6 et le samedi 7 juin 2025).

Et l'hébergement universitaire ?

Un autre calendrier tout aussi important concerne l'hébergement. Les étudiants qui désirent obtenir un logement dans l'un des foyers universitaires doivent en faire la demande.

Le dépôt de ces demandes a commencé le 20 août et se poursuivra jusqu'au 31 décembre aussi bien pour les nouveaux étudiants que pour ceux qui vont renouveler les demandes. Les réponses seront connues à partir du 26 de ce mois pour ceux qui entament leurs études le 2 septembre et le 6 septembre pour ceux qui commencent le 12 du même mois.

Pour bénéficier de l'hébergement exceptionnel (pour les bachelières 2022 et bacheliers 2022-2023), le dépôt des demandes débutera le 28 août et sera clôturé le 15 octobre 2024. A ce propos, les éventuelles réponses favorables seront communiquées aux intéressés, à partir du 29 août (pour ceux dont les cours démarrent le 2 septembre) et à partir du 20 septembre (pour ceux dont les cours démarrent le 12 septembre).