Tunisie: Transtu - Abonnements scolaires et universitaires - Lundi, démarrage des opérations de vente

L'été est presque fini, les vacances aussi. Et la rentrée scolaire approche à grands pas, sous le signe d'une nouvelle reprise annonçant de nouveaux préparatifs et engagements. La Société tunisienne des transports, Transtu, n'a pas dérogé à la règle. Elle s'y met, sans tarder.

Cinq points de vente et autres

D'ailleurs, la Transtu prévoit de lancer, d'ici lundi, 26 août, une campagne de vente d'abonnements scolaires et universitaires, dans sa 1ère tranche, en prélude au retour en classes et l'impératif des déplacements des élèves et étudiants. C'est que le transport scolaire sur le réseau urbain et rural mérite d'être entouré d'un intérêt tout particulier.

Selon un communiqué récemment rendu public, la vente des abonnements s'effectuera sur les réseaux de bus, métro et chemin de fer via la ligne TGM Tunis-La Goulette-La Marsa. A noter que l'opération aura lieu à travers 151 bureaux de poste dont 130 bureaux dans les gouvernorats de Tunis (56), Ariana (19), Ben Arous (35) et La Manouba (20). S'ajoutent à cela 21 bureaux dans les centres du reste des gouvernorats de la République.

D'autant plus que la Transtu mettra à la disposition des élèves et étudiants cinq autres points de vente, afin d'assurer le bon déroulement des opérations de vente, à même d'éviter le retard et épargner aux bénéficiaires le fardeau de longues attentes. Il s'agit, précisément, de l'agence commerciale à El Mourouj 4, située en face de la dernière station de la ligne de métro n°6, l'agence commerciale dans la Cité El-Khadra, celles sises au poste d'interconnexion «Sliman Kahia» à La Manouba et à la gare «Marsa Plage». Ceci étant, outre le point de vente au complexe universitaire de La Manouba.

Horaire d'ouverture

Volet horaires de travail, ces agences commerciales, faut-il le rappeler, seront ouvertes de 8h00 du matin à cinq heures de l'après-midi, soit du lundi au vendredi, et de 8h00 du matin à 13h00, le samedi.

Par ailleurs, toujours selon le même communiqué, un autre point de vente, aménagé à la station «Tunis Marine» pour la ligne T.G.M, sera consacré aux procédures de changement et de réparation des abonnements en cas d'erreur.

En parallèle des points de vente précités et à compter de la même date, il est possible de souscrire des abonnements par Internet à travers les deux sites Internet suivants : www.transtu.tn ou www.ichtirak.poste.tn