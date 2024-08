Kaïs Saïed a appelé, lors d'une rencontre, hier, au Palais de Carthage, avec le ministre de l'Intérieur, Khaled Nouri, à une vigilance et une préparation accrues contre toutes les tentatives visant à envenimer la situation dans divers domaines publics.

Dans ce contexte, il a souligné que « certains cercles inféodés à des lobbies eux-mêmes liés à des partis extérieurs ne mènent pas aujourd'hui une campagne électorale, mais plutôt une campagne effrénée contre l'Etat tunisien et contre le peuple tunisien souverain », selon ce qui est indiqué dans un communiqué publié par la Présidence de la République.

Le Chef de l'Etat a relevé la prise de conscience dont a fait preuve le peuple tunisien et que l'histoire marquera en lettres d'or. « C'est une prise de conscience plus forte que toutes les pages des réseaux sociaux dont les sources sont connues et dont les buts et objectifs sont désormais révélés ».

Au cours de la réunion, le Président de la République a passé en revue la situation générale en matière de sécurité dans le pays, notant les efforts déployés par les forces de sécurité aux côtés des forces armées pour maintenir la sécurité nationale.

Il a appelé à une vigilance et une préparation accrues contre toutes les tentatives visant à envenimer la situation dans divers domaines publics, « qui sont des tentatives désespérées mais que la responsabilité historique exige de contrecarrer conformément à ce qu'exige la loi ».

Le Président de la République a également souligné, sur un autre plan, la nécessité d'achever au plus vite la préparation du mouvement des gouverneurs et de « retenir la loyauté envers la Tunisie comme critère primordial dans le processus de sélection» en plus de « l'engagement d'oeuvrer pour répondre aux demandes des citoyens, d'observer la neutralité et le droit de réserve et de discipline et de garder à l'esprit que la Tunisie est un État unifié, comme le stipule la Constitution ».