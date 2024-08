Tunisie: L'IA dans l'huile d'olive - Un gage d'efficacité et de traçabilité

L'Intelligence artificielle (IA) améliore l'oléiculture depuis une décennie, en améliorant l'efficacité, la prise de décision, la traçabilité et la durabilité. Les progrès récents incluent la tarification prédictive, la lutte antiparasitaire et le marketing personnalisé.

Au cours des deux dernières années, l'IA, sous forme de grands modèles linguistiques -- comme Gemini, ChatGPT et Bard -- a capturé l'air du temps du public. Cependant, l'intelligence artificielle aide les oléiculteurs à améliorer leur efficacité et leur prise de décision au cours de la dernière décennie.

Le rôle de l'IA

Plus tôt cette année, les responsables de la ville de Jaén, en Espagne, se sont réunis pour discuter des nombreux rôles que l'intelligence artificielle peut jouer pour les oléiculteurs et les meuniers de la province productrice d'huile d'olive la plus prodigieuse du monde. Parmi les participants figurait Decidata Analytics, une société spécialisée dans l'intelligence artificielle utilisée pour améliorer l'analyse des données.

Le chef de projet Javier Canego Martinez a déclaré à « Olive Oil Times » que l'intelligence artificielle pourrait améliorer la traçabilité et contribuer à instaurer la confiance dans un secteur en proie à des gros titres sur la fraude ces derniers mois. «Les outils de l'IA peuvent aider à garantir que l'huile d'olive est authentique et de haute qualité en vérifiant le type d'olives utilisées », a-t-il déclaré. «Cela peut être fait en analysant des photos de noyaux d'olives à l'aide de la technologie de reconnaissance d'images. En fournissant des informations précises sur le produit, les entreprises peuvent instaurer la confiance auprès des consommateurs et maintenir une solide réputation de marque.

L'IA, un catalyseur d'étude de marché

En effet, des chercheurs d'universités italiennes ont entraîné l'intelligence artificielle à identifier la provenance d'huile d'olive extra-vierge en utilisant ses composés phénoliques et ses stérols. Dans une étude de 2022, ils ont rapporté que l'IA avait correctement identifié les huiles d'olive Taggiasca Ligure produites localement.

En plus de vérifier l'authenticité, Canego Martinez estime que les outils basés sur l'IA peuvent aider les producteurs et les détaillants à cibler les clients avec des publicités personnalisées.

«En comprenant ce que les consommateurs aiment et comment ils se comportent, les entreprises peuvent personnaliser leurs messages et leurs promotions pour atteindre plus efficacement des groupes spécifiques », a-t-il déclaré.

«L'IA peut, en outre, prédire les tendances du marché du secteur de l'huile d'olive, ainsi que les demandes des consommateurs, aidant ainsi les entreprises à ajuster leurs stratégies à l'avance», a ajouté Canego Martinez.

«Cela leur permet d'optimiser leurs stocks, leurs prix et leurs efforts de marketing pour rester compétitifs.