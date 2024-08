Madagascar: Le Pape François - ' Quand on rencontre le Christ dans l'Eucharistie, on devient missionnaire de l'amour'

« Quand on rencontre le Christ dans l'adoration, quand on le touche et qu'on le reçoit dans la célébration de l'Eucharistie, il n'est plus possible de le garder pour soi, mais on devient missionnaire de son amour pour les autres ». C'est ce qu'écrit le Pape François dans un message envoyé au président de la Conférence épiscopale de Madagascar, Mgr Marie Fabien Raharilamboniaina, et adressé aux participants du troisième Congrès eucharistique national qui débute aujourd'hui à Antsiranana et qui coïncide cette année avec la célébration du centenaire du « Mouvement eucharistique des jeunes ».

« J'encourage cette initiative, qui vise à ramener les fils et les filles de vos communautés chrétiennes à l'essentiel, en les aidant à redécouvrir le sens de l'adoration eucharistique et le goût de passer du temps avec le Christ. Cette fois-ci, le souhait du Pape est « que vous redécouvriez l'importance de la rencontre, de la prière et de l'engagement avec les autres et pour les autres à la suite de Jésus dans l'Eucharistie ».

Et puisque « la foi en la présence réelle du Seigneur est un grand défi », l'évêque de Rome invite les membres du « Mouvement eucharistique des jeunes » à aider les « frères et soeurs à faire l'expérience de Jésus dans l'Eucharistie». Que ce Congrès eucharistique, selon le souhait du Pape, « aide chacun d'entre vous à cultiver des sentiments de charité et de solidarité envers tous et en particulier envers les personnes en difficulté, pour qui le chemin de la vie devient chaque jour plus difficile ».

« Apportez-leur l'espérance du Seigneur, soyez les témoins de sa compassion et de son amour miséricordieux », a conclu le Souverain Pontife qui, en donnant sa bénédiction, a confié tous les participants au congrès à la "protection maternelle de la Vierge Marie".