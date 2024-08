Madagascar: Anisha Jo attendue au pays

Anisha Jo, la grande gagnante de la Star Academy, s'apprête à faire vibrer son pays natal très bientôt, en gardant la date précise et le lieu de son événement surprise, alors qu'elle présentera pour la première fois à Madagascar son premier album, 'Lumière', sorti en novembre dernier.

Cette artiste talentueuse, qui a conquis le public français, prépare un grand rendez-vous avec ses compatriotes malgaches, attisant déjà l'excitation de ses nombreux fans après une tournée en France. Malgré une certaine discrétion sur les détails de son prochain spectacle à Madagascar, Anisha Jo a su éveiller la curiosité et l'impatience de son public. « Un peu absente ces derniers temps, mais contente de vous donner quelques nouvelles. Cela fait un moment que j'avais envie de vous rencontrer et de partager des moments en musique avec vous à Madagascar, et je me suis dit pourquoi ne pas se rencontrer très

bientôt ? C'est l'occasion pour moi de vous remercier pour tout votre amour », a-t-elle confié sur sa page Facebook sans donner plus de détails, tout en laissant planer la surprise.

Dans ce premier album composé de treize titres, Anisha Jo rend hommage à ses racines malgaches avec le morceau « Irery » interprété en langue malgache, qui a déjà été élu meilleur titre dans la catégorie 'Musique vivante' lors des RDJ Mozika cette année. Arrivée en France en 2016 dans le but de poursuivre ses études, elle n'a jamais coupé les liens avec Madagascar, qu'elle porte toujours dans son coeur. Ce prochain spectacle promet d'être une rencontre inoubliable, marquée par l'émotion et la reconnaissance d'une artiste envers son pays d'origine. Les fans malgaches, impatients et fidèles, n'ont plus qu'à attendre ce grand moment qui s'annonce déjà mémorable.