Madagascar: Ligue des Champions - Disciples FC éliminé après une lourde défaite

Le club champion de Madagascar, Disciples FC, s'est incliné par 0 à 4 face à Orlando Pirates, hier. C'était le match retour du tour préliminaire de la Ligue des Champions africaine.

Première participation non concluante. Disciples FC s'est incliné sur le score large de 0 à 4, devant Orlando Pirates hier soir, au stade d'Orlando à Johannesburg. La rencontre compte pour le match retour du tour préliminaire de la Ligue des Champions africaine. Les deux formations se sont séparées sur un score nul et vierge au match aller, dimanche à Maurice.

Orlando Pirates, neuf fois champion national, a été à l'aise et en démonstration devant son public. Ce club sud-africain a déjà mené 3 à 0 à la pause. L'équipe hôte a nettement dominé quasi durant le temps réglementaire. Elle a imposé son jeu dès l'entame de la rencontre.

Dès la 3e minute, le premier but des Sud-Africains a été refusé car le ballon frappé en puissance par Deon Hotto a été touché par l'attaquant Tshebogofatso Mabasa qui se trouvait entre le dernier défenseur et le portier Mbolatiana Razanajaona. La première occasion de but malgache a été le coup franc tiré par Tendry Randrianarijaona, repoussé par le portier Sipho Chaine (5e).

À la 9e minute, Tshebogofatso Mabasa et le capitaine Ando Andrianavalona ont été en duel dans la surface et ce dernier a poussé in exprès le ballon contre son camp (1-0). Le club hôte a poursuivi son pressing et a creusé l'écart un quart d'heure plus tard.

%

Surpris

Le deuxième but a été signé Relebohile Mofokeng, un tir du pied gauche dans la surface (23e). Et le troisième a été marqué par Patrick Maswangyi, une frappe de loin en puissance bien placée dans la lucarne (29e). «Disciples FC a de bons joueurs. Ils jouent bien. Le match a été disputé et beaucoup de scénarios pourraient arriver à un tel match», confie le coach sud-africain, José Riveiro.

L'équipe championne de Madagascar n'a fait que subir, durant la première période. Au retour des vestiaires, Disciples FC s'est rebellé pour remonter la pente, mais a eu du mal à imposer son jeu. Deux buts d'Orlando Pirates ont été sifflés en position d'hors-jeu, un ballon mal capté par le portier Mbola reprise par Monnapule Saleng (58e) et l'autre, un devant-but du même Saleng (71e). Le quatrième but, celui du K.O est arrivé dans le temps additionnel, signé Karim Kimvuidi (94e+4).

«Nous étions surpris par les attaques venant des ailes, des deux côtés, que le club sud-africain n'a pas montré lors du match aller. Nous avons beau corrigé puis procédé au replacement, mais tout cela n'a pas fonctionné. Les joueurs ont donné le meilleur d'eux-mêmes, mais nous avons aussi constaté une désorganisation au niveau de la défense», reconnait le coach Mamonjisoa Ravalison. Fin de parcours donc pour Disciples FC à sa toute première participation en compétition africaine.