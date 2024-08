Madagascar: Antsiranana - Rajoelina et l'église catholique au diapason

Au lendemain de la présentation du nouveau gouvernement, le président de la République s'est rendu à Antsiranana. Accompagné de son épouse, il a pris part à la messe d'ouverture du Congrès eucharistique national de l'église catholique.

Une ovation. C'est ce que les fidèles catholiques, présents à Antsiranana, pour participer au Congrès eucharistique national, ont réservé au couple présidentiel, hier.

Après la nomination et la présentation des membres du nouveau gouvernement, Andry Rajoelina, président de la République, a mis le cap sur la capitale de la région Diana, hier. Accompagné de son épouse, Mialy Rajoelina, le locataire d'Iavoloha a pris part à la messe d'ouverture du Congrès eucharistique national de l'église catholique. Au regard du déroulement de l'événement, les relations entre le Président et plus largement l'État, et l'Église sont au beau fixe.

La messe d'hier, à Iavoloha, est le premier événement religieux de grande envergure auquel Andry Rajoelina a pris part depuis sa réélection. Lui qui a notamment conclu son précédent mandat par une rencontre avec le Pape François. Il a également démarré sa quête de la reconquête de la magistrature suprême par la participation à une messe d'inauguration de la nouvelle église catholique de Fenoarivo Atsinanana.

%

La bonne entente entre le chef de l'État et les dignitaires de l'église catholique a été palpable dès la descente d'avion du couple présidentiel, hier en début d'après-midi. Les salutations avec le comité d'accueil conduit par monseigneur Benjamin Ramaroson, archevêque d'Antsiranana, ont été chaleureuses. Les participants au Congrès eucharistique national ont ensuite réservé une ovation à Andry Rajoelina et son épouse à leur arrivée au stade d'Antsiranana où s'est tenue la messe.

Andry Rajoelina a une nouvelle fois été ovationné durant et après sa prise de parole, ainsi qu'au moment de quitter le stade à la fin de la messe. Un enthousiasme partagé par l'archevêque d'Antsiranana qui a demandé au quinze mille fidèles présents de chanter en choeur l'hymne du Congrès eucharistique national, tout en allumant les lampes de leur téléphone, afin de remercier le chef de l'État pour sa présence et son soutien aux actions de l'Église.

Contribution sociale

Même les prélats, membres de la Conférence des évêques de Madagascar (CEM), menés par le cardinal Désiré Tsarahazana et son président, monseigneur Fabien Raharilamboniaina, se sont laissés porter par l'enthousiasme qui a inondé le stade d'Antsiranana. À l'issue de la messe, le président de la CEM et monseigneur Thomas Grysa, nonce apostolique, également présent à l'événement d'hier, ont adressé leur remerciement au couple présidentiel pour leur présence.

Dans sa prise de parole avant la bénédiction pour conclure la messe, Andry Rajoelina a souligné sa volonté de prendre part à l'événement d'hier. À l'entendre, le processus de sélection des membres du nouveau gouvernement aurait été accéléré afin qu'il puisse être présent à Antsiranana, hier.

"J'ai reçu l'invitation à ce rendez-vous depuis quelques mois. Cependant, les affaires nationales avancent à grands pas. Aussi, moi et le Premier ministre avions travaillé d'arrache-pied afin de pouvoir mettre en place le nouveau gouvernement. Puisque, en principe, la présentation des nouveaux ministres n'auraient dû être faite qu'aujourd'hui ou demain. Mais elle a été faite hier [jeudi] afin de pouvoir participer à cet événement, avec vous", déclare Andry Rajoelina.

S'il a été ovationné et remercié pour sa présence, le président de la République, lui aussi, a affirmé sa reconnaissance et celui de l'État envers la contribution de l'église catholique au sein de la société. Une contribution dans le domaine de l'éducation et de la santé, entre autres. "Ce n'est que juste que l'État soutienne les actions de l'Église en retour, puisqu'elle fait beaucoup pour le bien-être de la population", affirme ainsi le locataire d'Iavoloha.

Un exemple de cet appui étatique est l'attribution des titres d'un terrain à l'archevêché d'Antsiranana pour la construction d'un établissement à vocation sociale. Les documents y afférents ont été remis en main propre par le Président, à l'archevêque Ramaroson, hier. Le couple présidentiel contribue, également, personnellement, à des projets initiés par des entités religieuses. C'est le cas des travaux de construction de la nouvelle église Saint François d'Assise, à Mahavokatra, Antsiranana.