Madagascar: Une célébration de la diversité chorégraphique à l'IFM

La richesse artistique de la danse à découvrir lors de la deuxième édition du Festival Temps Fort Danse à l'IFM, du 28 août au 14 septembre. Ce festival, véritable carrefour des cultures, invite cette année des talents venus de France, des îles de l'océan Indien et des danseurs locaux, offrant au public une mosaïque unique de styles et de traditions.

"Le but de ce festival est de célébrer la diversité et la richesse artistique de Madagascar tout en ouvrant la scène aux talents internationaux", déclare le responsable de l'IFM lors d'une rencontre avec la presse hier à Analakely. Un appel à candidatures a permis de sélectionner dix compagnies de danse, y compris des artistes venant des provinces, témoignant ainsi de l'ouverture et de l'inclusivité de l'événement. Ce festival se veut être bien plus qu'un simple rassemblement, c'est une célébration de l'art sous toutes ses formes, un lieu de rencontres et d'échanges culturels, renforçant les liens entre les artistes et le public.

Riche en échanges

La compagnie Dihy Lavitra a eu l'honneur d'ouvrir le bal avec "Métier", une oeuvre immersive qui explore la danse comme une véritable profession. "Métier dévoile le travail acharné, la discipline et la passion qui se cachent derrière chaque mouvement", souligne la compagnie Dihy Lavitra, rappelant que cette pièce va bien au-delà du simple divertissement en mettant en lumière les défis quotidiens auxquels les danseurs sont confrontés. Le public aura également l'opportunité de découvrir Kezia Jonah lors de l'ouverture, qui interprétera "Beloved 'Oui ou Non"'.

D'autres compagnies se succéderont au fil des jours, chacune apportant sa touche unique, à l'exemple du groupe Disaraga qui proposera "La Peau", une fusion de danse traditionnelle et contemporaine en collaboration avec Dominique Marceau de La Réunion et des artistes mauriciens adeptes du style Saga. Parmi les temps forts du festival, le concours de danse coréenne "Burn it up K" promet d'attirer tous les regards. En parallèle, divers ateliers et conférences enrichiront le programme, offrant aux amateurs comme aux professionnels un espace de partage et d'apprentissage.