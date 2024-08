Madagascar: MINAE - Priorité à la transformation de l'agriculture

La passation de service entre le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage Suzelin Ratohiarijaona et ses successeurs, le ministre François Sergio Hajarison et la Secrétaire d'Etat auprès de la Présidence chargée de la Sécurité alimentaire, Tahiana Razanamahefa, s'est tenue hier à Anosy.

L'autosuffisance alimentaire reste le plus grand défi pour le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage. Pour atteindre cette vision du président de la République, « nous allons prioriser la transformation de l'agriculture », a annoncé le nouveau ministre de tutelle François Sergio Hajarison.

« Nous allons ainsi poursuivre la mécanisation agricole tout en développant les cultures à grande échelle. Ce département ministériel est considéré comme un pilier économique étant donné que la plupart des Malgaches vivent des secteurs de l'agriculture et de l'élevage. Nous faisons ainsi appel à toutes les parties prenantes à collaborer et se donner la main pour atteindre cet objectif. En effet, mon leitmotiv est de travailler pour le peuple », a-t-il continué.

Il est à rappeler que ce nouveau ministre n'est autre que le directeur général de la société d'État Soavoanio, sous tutelle de ce département ministériel avant d'occuper cette nouvelle fonction.

Exportation du riz

Pour sa part, la Secrétaire d'Etat auprès de la Présidence chargée de la Sécurité alimentaire, Tahiana Razanamahefa, a réitéré l'importance de réaliser des actions concrètes au profit de la population en apportant des solutions durables.

« Nous manifestons ainsi notre réelle volonté de travailler en étroite collaboration avec le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage afin d'atteindre cette vision du président de la République Andry Rajoelina qu'est l'autosuffisance alimentaire. Viser l'exportation du riz fait également partie de notre programme d'actions. Pour ce faire, nous sommes ouverts à tous nos collaborateurs et partenaires », a-t-elle exprimé.

Quant à leur prédécesseur, le ministre Suzelin Ratohiarijaona, il a soulevé que de nombreuses actions ont été réalisées en l'espace de sept mois, et ce, grâce à la proximité et à l'affinité de tous ses collaborateurs. « Je vous encourage à faire plus et à faire la différence car le défi qui vous attend reste grand », a-t-il conclu.