Madagascar: Industrialisation du savon - Production à grande échelle en vue à Sambava

Une nouvelle usine de fabrication de savon est implantée à Sambava. Les machines démarreront bientôt pour produire jusqu'à 12 tonnes de savon, soit l'équivalent de 500 cartons par jour.

L'industrialisation de Madagascar se poursuit. C'est ce qu'a indiqué le nouveau ministre de l'Industrialisation et du Commerce, David Herizo Ralambofiringa, lors de sa prise de fonction, hier à Ambohidahy. En effet, l'implantation des pépinières industrielles progresse au niveau des districts, à travers la Grande-île. À Sambava, la machine de production de savon d'une capacité de 12 tonnes par jour marque un grand pas en avant pour l'industrialisation de la région SAVA. Elle sera exploitée par la coopérative Prime qui a été sélectionnée parmi de nombreux candidats.

Cette usine comprend une des grandes machines parmi les 75 achetées par l'État, à travers le programme ODOF (One district one factory). Une équipe du ministère de l'Industrialisation et du Commerce (MIC), dirigée par le DG de la Promotion de l'Industrie (DGI), Njiva Rakotoarivonona, a visité le site pour évaluer les étapes nécessaires au démarrage de l'usine sur place, jeudi dernier.

Normes

Selon ses promoteurs, l'objectif du programme ODOF est de produire des produits de qualité, conformes aux normes, pour les consommateurs malgaches. Cela nécessite des compétences et diverses mesures pour l'installation et le fonctionnement des machines ODOF. Le MIC a supervisé de près cette grande machine de production de savon à Sambava, compte tenu de la sensibilité des conditions et des processus de production de savon. Cette supervision a permis de fournir toutes les directives nécessaires pour respecter les normes avant de procéder à la mise en service et à l'inauguration.

À noter que le ministère collabore avec le Projet d'Appui à l'Industrialisation et au Secteur Financier (PAISF), qui a pour objectif de développer le secteur industriel à Madagascar, en le plaçant comme un des piliers du développement et de la création d'emplois. En effet, cela correspond parfaitement à la mission d'ODOF, qui vise à promouvoir le développement local au profit des régions, tout en contribuant au développement du pays.