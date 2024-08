Madagascar: Les producteurs multiplicateurs de semences mis en avant par la FAO

Créer des opportunités pour les Producteurs multiplicateurs de semences (PMS). Tel est l'objectif de la FAO à travers le Projet MIONJO, lors de sa participation au Tsenabe Rodorodon'ny Tantsaha, un événement agricole organisé, la semaine dernière au Jardin d'Antaninarenina.

Durant cet événement, les efforts des producteurs de semences adaptées aux conditions agro écologiques du Sud de Madagascar, ont été mis en lumière. Les semences présentées lors de cet événement jouent un rôle important dans le renforcement de la sécurité alimentaire et l'autonomie agricole des communautés locales. Grâce à ces semences, les agriculteurs de la région d'intervention du Projet bénéficient d'options plus résilientes et adaptées à leur environnement difficile.

La participation de la FAO au Tsenabe a également permis de stimuler des échanges constructifs entre les PMS et les visiteurs du stand, ouvrant ainsi la voie à de futurs partenariats. Ces interactions sont essentielles pour renforcer la résilience des communautés agricoles face aux défis climatiques et économiques. De son côté, le Projet MIONJO continue d'apporter un soutien vital aux moyens de subsistance des populations du Sud de Madagascar, contribuant ainsi à leur développement durable et à leur sécurité alimentaire.