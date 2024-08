Madagascar: Baccalauréat 2024 - Taux de réussite en légère baisse pour Antananarivo

Globalement, les performances ont été moins satisfaisantes, cette année au baccalauréat par rapport à l'année dernière, si l'on en juge par les taux de réussite indiqués lors de la publication des résultats par les universités.

Légère baisse du taux de réussite au baccalauréat pour la province d'Antananarivo : 56,31% de taux de réussite toutes séries confondues, cette année, contre 57,31% en 2023. Le baccalauréat général enregistre la plus mauvaise performance avec 54,88% d'admis, si le baccalauréat technique et professionnel affiche un taux de réussite de près de 75%.

Dans les détails, la série A1 affiche le plus bas taux de réussite : un peu moins de 46%. La série A2 fait légèrement mieux avec 48,4% de taux de réussite. Les séries C et D s'en sortent mieux en dépassant la barre des 60% d'admis : quasiment 63% pour la série C et près de 62% pour la série D. Et enfin, les nouvelles séries mises en place il y a quelques années dans le cadre de la mise en oeuvre du Plan sectoriel de l'éducation, à savoir les séries L ; S et OSE (organisation-société-économie) sont un cran au-dessus avec des taux de réussite se situant autour de 66%, soit 3 à 20 points au-dessus des taux de réussite dans les séries « traditionnelles » : 66,87% pour la série L ; 66,59% pour la série S et 68,37% pour la série OSE.

%

Des performances beaucoup plus satisfaisantes par rapport au début de leur mise en place et leur entrée au baccalauréat en 2021, après plusieurs années d'expérimentation dans un nombre limité de lycées pilotes.

L'ex-province de Toliara affiche également un taux de réussite en baisse par rapport à 2023, mais bien mieux par rapport à Antananarivo : 63% au baccalauréat toutes séries confondues à Toliara, contre plus de 66% l'an dernier. On notera une belle performance d'une jeune candidate âgée de 16 ans, inscrite en série S à Toliara, et qui a obtenu la mention « très bien ».

Les séries techniques et technologiques affichent, en revanche, des taux de réussite avoisinant les 90%. Tel est le cas pour le baccalauréat technologique qui compte 89% d'admis, si le baccalauréat technique affiche 85% de taux de réussite.

Dans tous les cas, les admis peuvent maintenant envisager la suite. La sortie des résultats, hier matin, a mis fin au suspense chez les candidats et les parents, et marque le début d'une nouvelle étape dans le parcours des jeunes bacheliers.