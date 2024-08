Congo-Brazzaville: Sukali Food Center - Un centre de restauration pour l'équilibre social

Situé dans le 9e arrondissement de Brazzaville, au quartier Nkombo-Matari, Sukali Food Center, le premier centre de restauration communautaire du Congo, est en passe de devenir un vecteur essentiel de cohésion sociale.

Ouvert officiellement le 12 août, en présence du ministre de la Coopération internationale, Denis Christel Sassou Nguesso, et de l'administrateur-maire de Djiri, Ida Victorine Ngampolo, Sukali Food Center est inspiré des emblématiques "Hawker Centers" (restaurants communautaires) de Singapour en Asie du Sud-Est, inscrits au patrimoine culturel immatériel de l'Unesco. « Nous nous sommes inspirés des centres de restauration de chez nous et avons pensé à mettre en place ce projet au Congo. Sukali est bien plus qu'un espace de restauration, mais plutôt un centre communautaire qui réunit toutes les communautés», a déclaré le directeur général de Sukali, Weilik Siawo à la presse.

Cette initiative se propose de réduire efficacement l'accès restreint et inadéquat des personnes et des ménages à des aliments sains, tant sur le plan de la quantité que sur celui de la qualité. Elle entend changer, à long terme, la perception des Congolais sur la cuisine de rue, en proposant des repas délicieux à des prix abordables, dans un environnement hygiénique, moderne et sécurisé. Le Sukali food center peut accueillir jusqu'à 150 personnes.

Le centre de Nkombo-Matari sert de programme pilote d'expansion de restaurants communautaires à travers le Congo. Il est le premier d'une série de centres de restauration prévus à Brazzaville et Pointe-Noire, ainsi que dans les chefs-lieux des autres départements. Sukali Food Center impulse une nouvelle dynamique aux restaurants de rue du Congo communément appelés « Maléwa ».

%

Cette offre vient combler la problématique du non-respect des normes hygiéniques souvent décriées dans les restaurants de fortune qui jonchent les rues des capitales congolaises. Elle promeut la santé publique par l'hygiène alimentaire et favorise l'engagement communautaire, en mettant en avant les arts culinaires du Congo et de Singapour.

Sukali vise également à offrir une alternative plus saine aux vendeurs de rue et aux tenants des « malewas » leur permettant d'exercer leurs activités dans un espace approprié et encadré. Au coeur de la mission de Sukali Food Center se trouve aussi l'engagement envers la chaîne de valeur agricole et l'approvisionnement à 100 % de ses ingrédients auprès des agriculteurs et producteurs locaux de la République du Congo.

L'État aux côtés des gestionnaires pour une bonne gérance

Sukali Food Center est le fruit d'une collaboration entre deux entités : Sukali SARL, représentant le gouvernement congolais, et Space Foods Pte Ltd, une société de capital-risque basée à Singapour qui se concentre sur la promotion de l'innovation culinaire. L'État congolais soutient le Sukali food center en fournissant des subventions pour son fonctionnement initial en raison de son fort potentiel de croissance.

Cela permet au centre de maintenir des prix abordables tout en offrant une expérience de restauration de qualité. Le centre combine la vente de repas, les partenariats locaux et le soutien de l'État pour créer une entreprise durable et bénéfique pour la communauté. La restauration fait partie des activités touristiques que les autorités classent parmi les piliers devant permettre la diversification économique.

Le modèle économique de Sukali Food Center permet entre autres:

La création d'emplois: le centre génère des emplois directs pour le personnel travaillant dans la cuisine, le service, la gestion et la maintenance. Il crée également des opportunités indirectes comme les fournisseurs d'ingrédients locaux, les livreurs et les artisans impliqués dans la construction et l'entretien du centre.

La stimulation de l'économie locale : en achetant des ingrédients locaux, Sukali Food Center soutient les agriculteurs, les éleveurs et les petits producteurs de la région. Cela renforce la chaîne de valeur agricole et encourage la croissance économique au niveau local.

L'amélioration de l'infrastructure : la construction et l'entretien du centre actuel et futurs centres nécessitent des services des artisans exerçant dans le bâtiment et l'énergie et bien d'autres secteurs. Cela profite aux entreprises locales en termes de main-d'oeuvre.

L'attractivité touristique : Sukali Food Center peut devenir une destination pour les visiteurs, attirant ainsi des touristes et contribuant à l'économie du quartier dans lequel se trouve le premier centre.

La formation et développement des compétences : le centre peut offrir des opportunités de formation en restauration, en gestion d'entreprise et en hygiène alimentaire, renforçant ainsi les compétences locales.