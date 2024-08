Congo-Brazzaville: Partenariat - le Projet Ceerc, Obac Capital et De-Network désormais liés

Le projet de promotion des PME pour l'amélioration du bien-être social afin de réduire la surexploitation des animaux sauvages et la destruction des forêts en République du Congo (Ceerc) a signé, le 23 août, à Brazzaville un partenariat de collaboration avec les sociétés Obac Capital et De-Network. Le partenariat prévoit d'accompagner et d'assister les coopératives et producteurs locaux.

La collaboration signée par la cheffe de projet Ceerc, Sabine Jiekak ; les directeurs des sociétés Obac Capital, Philippe Bouiti Viaudo, et De-Network, Ebeh Deschagrains, permettra de promouvoir sur un marché plus large les produits locaux développés, renforcés ou améliorés par des producteurs et coopératives grâce au financement de l'agence des États-Unis pour le développement international (Usaid) à travers le projet Ceerc. Il s'agit ici de les faire connaître à un plus grand public, à des acheteurs, à des consommateurs ainsi qu'à des petites entreprises.

Selon Sabine Jiekak, cheffe de projet Ceerc, le nouveau partenariat établi entre trois parties est d'une importance capitale pour le projet Usaid Ceerc. Ces deux partenariats permettront d'apporter un segment important dans le développement de l'entreprise pour les coopératives et pour les petites entreprises que le Ceerc appuie financièrement et techniquement dans les zones autour et dans les aires protégées et forestières.

« Ces deux partenaires du secteur privé vont permettre à ces petites entreprises de renforcer et d'améliorer leurs produits, leurs rentabilités, leurs présentations pour être plus attractifs auprès de l'acheteur et du consommateur final. Le projet Ceerc peut certes appuyer un certain nombre d'aspects techniques à travers la mise à disposition des véhiculeurs et hôtes organisationnels, mais l'aspect promotionnel des produits qui est vraiment l'apanage du secteur privé et des consommateurs pourra être renforcé et élevé à travers ces deux partenaires que sont Obac Capital et De-Network », a-t-elle expliqué.

%

Spécialisé dans la télécommunication et la communication digitale, De-Network pour sa part va intervenir dans la partie numérique. Cette partie consistera à promouvoir les produits des différents producteurs locaux qui sont référencés auprès du Ceerc. « Nous allons mettre en place une plateforme des communications e-marketing et e-commerce qui vont permettre d'exposer les différents produits et des catalogues de ces différents fournisseurs. Aussi, nous allons travailler le branding et évidemment faciliter la commercialisation de ces produits tant sur le marché local que sur le marché international », a déclaré Ebeh Deschagrains, directeur de De-Network.

Et d'ajouter : « A travers notre call center, il va être mise en place une ligne verte à partir de laquelle les potentiels acheteurs pourront entrer en contact avec notre société qui va être l'interface de commercialisation de ces produits. Un numéro sera donc dédié avec un opérateur ou des opérateurs derrière qui seront en mesure de repondre aux différents acheteurs sur la disponibilité des produits, le processus de livraison, la période des récoltes... »

Philippe Bouiti Viaudo, directeur d'Obac Capital, a, quant à lui, indiqué que sa société spécialisée dans les conseils stratégiques et financiers à vocation de banque d'affaires se chargera d'accompagner ces porteurs de projets dans la mobilisation de capitaux avec des acteurs privés pour leur permettre de poursuivre leur développement sur le territoire national et ailleurs. Après la mobilisation de capitaux, Obac accompagnera ces derniers dans l'exécution de leur projet pour justement s'assurer que cette phase se passe convenablement. « Je voudrais ici féliciter l'Usaid qui finance le projet Ceerc qui vise à conserver la biodiversité et les forêts en Afrique centrale et plus précisément en République du Congo. », a-t-il dit.