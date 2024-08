Congo-Brazzaville: Les travaux de pavage de la route d'accès au quartier 'Domaine' avancent

Démarrés il y a quelques mois, les travaux de pavage de l'avenue Blaise-Adoua menant au quartier Domaine, dans le neuvième arrondissement Djiri, avancent à un rythme satisfaisant, selon le député-maire de Brazzaville, Dieudonné Bantsimba, qui a visité le chantier le 23 août.

Les travaux s'exécutent dans le cadre d'un programme d'assainissement de la ville capitale et de drainage des eaux pluviales dans le neuvième arrondissement Djiri. Financé à plus de trois milliards par le gouvernement, le projet porte sur la construction et le pavage d'une route longue d'un kilomètre neuf cents, qui part de la route nationale numéro 2, après le marché Massengo, aux confins du quartier Domaine.

Débaptisée avenue Général Blaise-Adoua, cette route se construit en matériaux durables selon les normes en la matière, et sera pavée. A terme, elle va désenclaver tout ce quartier périphérique pour lequel les habitants éprouvaient de sérieuses difficultés à se mouvoir. « Pour nous qui habitons ce quartier, nous vivons la construction de cette voie comme dans un profond rêve, parce qu'auparavant pour accéder à cette zone, surtout en période pluvieuse, c'était un véritable casse-tête.

Souvent, nous ne nous promenions qu'à vélo. Les rares véhicules BJ qui nous transportaient prenaient la course à 500 FCFA, peu importe la distance. Nous sommes donc ravis et souhaitons que les travaux ne s'arrêtent plus en cours comme sur l'avenue du lycée scientifique », a souligné Redelle, une habitante du quartier.

A ce jour, sur l'ensemble du tronçon prévu, un kilomètre est en chantier et les travaux sont très avancés, a constaté le président du Conseil départemental et municipal de Brazzaville. « Le projet avance très bien à notre grande satisfaction. Les travaux sont en cours d'exécution et à un niveau très avancé sur mille mètres, sur un kilomètre neuf cents prévu. Les techniciens nous ont rassuré qu'ils pourront arriver à bout avant la saison des pluies afin de permettre à la population de bien circuler en toute sécurité sans être exposée aux actes de banditisme », s'est réjoui Dieudonné Bantsimba.

Dans sa ronde, l'autorité municipale a aussi pris connaissance du niveau d'exécution de l'élargissement de l'avenue du port, au quartier Mpila, dans le sixième arrondissement Talangaï, qui part du rond-point Saint-Tropez au port fluvial public de Yoro. A ce niveau, les travaux sont aussi engagés. De même, le député-maire de Brazzaville a visité l'avenue Sergent Malamine, qui part du rond-point de la mairie centrale à celui de la direction nationale de la BEAC au centre-ville, avant le démarrage des travaux de réhabilitation.

Ici, il est question de traiter l'égout qui a lâché à côté de la direction générale de la Caisse de retraite des fonctionnaires et celui qui a coupé la voie en deux, du côté de la station. Dieudonné Bantsimba a aussi visité les travaux de curage de l'égout qui passe devant la BSCA Bank. A l'issue de la visite, il s'est dit satisfait.