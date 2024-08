Congo-Brazzaville: Rééducation pédagogique des élèves - Plusieurs parents bénéficient d'une masterclass

Prélude à la rentrée scolaire, plusieurs parents d'élèves ont participé, le 23 août, à la journée portes ouvertes organisée au sein du groupe scolaire Paradis Kids. Une session de formation et de partage a permis aux participants de découvrir l'importance d'adapter la formation des élèves à leurs aptitudes et besoins innés.

Le grand moment de partage et de symbiose entre les parents d'élèves et les spécialistes de la pédagogie a permis aux participants de découvrir certaines techniques pouvant les permettre de bien gérer leurs enfants. Ils ont, en effet, parlé des sujets qui facilitent la communication entre les parents et les enfants concernant leurs parcours scolaires ainsi que leurs projets.

Le journaliste spécialiste de l'éducation, Ken Phineas Tchitey, a par exemple développé le sujet sur la "rééducation pédagogique et importance de connaître les profils d'intelligence et d'apprentissage de l'enfant". « Pour qu'un enfant réussisse, le parent doit comprendre comment l'enfant apprend, ce qui le motive en allant à l'école, les problèmes qu'il a dans certaines disciplines et comment l'aider à combler certaines lacunes. L'objectif consiste à aider les enfants à exceller à l'école. Il est nécessaire de comprendre l'enfant pour bien l'accompagner », a-t-il fait savoir.

Plusieurs autres thématiques ont été développées par des spécialistes pédagogiques ainsi que les responsables d'écoles. Cette rencontre a permis aux parents d'éponger certains mythes sur la réussite scolaire de leurs enfants. Le groupe scolaire Paradis Kids qui a reçu cette masterclass a expliqué qu'elle organise puis propose des consultations et bilan pédagogique gratuits jusqu'à mi-septembre.