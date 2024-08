Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 25 Aout 2024

Côte d’Ivoire : Épidémie de variole du singe - 32 cas confirmés dont six guéris et un décès (Ministre)

Quelque trente-deux cas confirmés de variole du singe dont six personnes guéries et un décès ont été enregistrés à ce jour en Côte d'Ivoire. L'annonce a été faite par Pierre Dimba, le ministre ivoirien de la santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Il s'exprimait dans un communiqué sanctionnant le comité de veille de cette maladie, tenu le samedi 24 août 2024 à Abidjan. ( Source : abidjan.net)

Niger : Réouverture de l’axe Niamey-Dosso- Fin de la pénurie de carburant

Après plusieurs jours de perturbation due aux inondations, la réouverture de l'axe Niamey-Dosso (RN1) marque la fin de la pénurie de carburant qui paralysait la capitale. Les travaux menés en un temps record ont non seulement rétabli la circulation, mais aussi permis de relancer l'approvisionnement des stations-service, soulageant ainsi les usagers et revitalisant l'économie locale. Le ministre des transports et de l’équipement, le colonel-Major Salissou Mahaman Salissou, a officiellement relancé ce jeudi la circulation sur l’axe Niamey-Dosso (RN1), coupé depuis la semaine dernière en raison des fortes précipitations qui ont frappé la région de Niamey. Ces travaux, exécutés en un temps record par l’Entreprise SOGEA SATOM, ont permis de reconstruire les portions de route endommagées par les inondations, tout en renforçant les infrastructures de drainage afin de prévenir de futures dégradations. (Source : actuniger.com)

Sénégal : Distribution d’eau à Touba - Les autorités dévoilent le secret de l’alimentation des quartiers

Les populations restent satisfaites de la distribution d’eau dans certains quartiers. Lors des précédentes rencontres des pèlerins à Touba, le déficit d’eau était le problème de la population. Selon les autorités, l’Office des forages ruraux (OFOR) a déployé des moyens humains et matériels pour une couverture correcte en eau du Magal de Touba 2024.Mais aussi 5 nouveaux forages à Bagdad, Héliport, Alieu, Touba Darou Khafor et à Fatloul Fatah et de la mobilisation de 135 camions citernes et de plusieurs agents. La Société a aussi mis en place six postes avancés autonomes. La distribution d’eau de cette année dans la Cité religieuse a été saluée par de nombreux pèlerins. (Source : adakar.com)

Rca : Justice et lois- 62 dossiers enrôlés, 49 jugés à Bangui

La première session criminelle de l’année 2024 a enrôlé 62 dossiers criminels, 49 accusés ont été jugés parmi lesquels cinq enfants et deux femmes. Ces personnes ont été condamnées pour avoir commis des crimes graves dont atteinte à la sûreté intérieure de l’Etat, assassinat, incendie volontaire de maison d’habitation, association des malfaiteurs, détention illégale d’armes et des munitions de guerre et le crime de sorcellerie et la pratique de charlatanisme. Pendant la première session criminelle, 62 dossiers ont été enrôlés, 89 personnes ont été jugées, trente dossiers ont été jugés par contumace et dix dossiers ont été renvoyés à la prochaine session criminelle. (Source : abangui.com)

Gabon : Secteur de l’électricité - Le président de la Transition exige un audit exhaustif à la SEEG

En réaction aux récents scandales qui ont secoué la Société d'Eau et d'Énergie du Gabon (SEEG), le Général Brice Clotaire Oligui Nguema, Président de la Transition, a donné des instructions claires à la Task-Force pour réaliser un audit rigoureux et approfondi. Cette initiative a pour objectif de faire la lumière sur les dysfonctionnements qui affectent l'entreprise, y compris les violations de sécurité informatique, les suspicions de fraudes, ainsi que les décisions controversées prises par la direction actuelle. L'audit sera chargé de détecter les anomalies dans la gestion de la SEEG, d'identifier les responsables de ces pratiques inappropriées et de proposer des solutions concrètes pour redresser cette situation préoccupante. Les responsables de cette situation regrettable devront répondre de leurs actes devant la loi.(Source : alibreville.com)

Togo : Nouveau gouvernement - Son programme obtient le Ok du parlement

Le nouveau gouvernement conduit par Victoire Tomégah-Dogbé a soumis le vendredi 23 août 2024, son programme d’actions à l’approbation de l’Assemblée nationale. Ceci, lors d’une session extraordinaire organisée au siège de la Représentation nationale, en présence de diverses autorités administratives, locales et traditionnelles, ainsi que des membres du corps diplomatique. Face à l’hémicycle, le Premier ministre a présenté une déclaration de politique générale structurée autour de deux séquences : la mise en œuvre de la Feuille de route Togo 2025 et ses impacts clés, puis la prise en compte et la structuration des aspirations et des attentes renouvelées des populations. (Source : Togo officiel)

Burkina24 : Campagne de reboisement 2024- Une centaine de plants mis en terre par l’équipe du Mccat

L’équipe du Ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme avec en tête le Ministre d’Etat Jean Emmanuel OUEDRAOGO, a procédé à la plantation d’une centaine d’arbres à la Bibliothèque Nationale du Burkina, sise à Ouaga 2000, le samedi 24 août 2024.Composée d’arbres fruitiers et ombrageux, cette opération de reboisement s’inscrit en droite ligne de la politique impulsée au plus haut niveau et mise en œuvre par le Ministère en charge de l’environnement. (Source : Burkina24)

Bénin : Campagne cotonnière 2023-2024 - Le pays produit 600 063 tonnes de coton

600 063 tonnes de coton, c’est la production du Bénin pour le compte de la campagne 2023-2024. Selon le bulletin « Infos-PR-PICA » n°50 du Programme régional de production intégrée du coton en Afrique (PR-PICA), cette production est en hausse (1, 99 %) par rapport à la campagne précédente. En 2022-2023, le Bénin a enregistré une production cotonnière de 588.105 tonnes. La meilleure performance de la campagne cotonnière 2023-2024 est effectuée par le Mali avec 690 000 tonnes contre 389 750 lors de la campagne précédente. (Source : acotonou.com)

Mali : Inondations- Le gouvernement déclare l’état de catastrophe nationale et mobilise 4 milliards de franc Cfa pour faire face aux conséquences

Lors du Conseil des ministres extraordinaire de ce vendredi 23 août 2024, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le gouvernement a pris acte d’une communication relative à la situation des inondations au plan national, du début de la saison des pluies au 22 août 2024.Dans le cadre de la prévention et de la gestion des risques de catastrophe, le Gouvernement a adopté des mécanismes et mis en place des dispositifs institutionnels parmi lesquels le Comité interministériel de Gestion des Crises et de Catastrophes et le Centre de Coordination et de Gestion de Crises. Du début de l’hivernage à la date du 22 août 2024, 122 cas d’inondations ont été enregistrés dans 17 régions et le District de Bamako. Ces inondations ont touché 7077 ménages, soit 47 374 personnes sinistrées dont 14 451 hommes, 13 576 femmes et 19 347 enfants. (Source : abamako.com)