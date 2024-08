Madagascar: Gouvernement - Les passations bouclées en une journée

Treize

C'est le nombre de passations de pouvoir qui s'est déroulé hier entre anciens et nouveaux ministres. Toutes les passations ont donc été effectuées en moins de 24 heures après la nomination des nouveaux membres du gouvernement. Celle du ministère de la Communication et de la Culture s'est même déroulée le soir même de la nomination pour des raisons techniques.

Effectivement, la ministre par intérim, Rafaravavitafika Rasata, a dû procéder à la passation dans la soirée de jeudi, étant donné qu'elle avait une mission à l'étranger dès le lendemain.

Les ministres ont respecté la première consigne du président de la République concernant la rapidité des passations. Lors du conseil des ministres de jeudi, Andry Rajoelina a demandé aux ministres d'effectuer la passation dans les plus brefs délais afin de pouvoir immédiatement s'engager dans le travail. «Je vous demande d'effectuer la passation au plus tard demain [vendredi] pour que vous puissiez aller sur le terrain dès samedi et commencer les travaux dans chaque département ministériel,» a demandé le chef de l'État lors du premier conseil des ministres du nouveau gouvernement.

Grande vitesse

L'expédition rapide des passations de services est à l'image de la vision du président de la République sur la vitesse de la marche vers le développement. Le locataire d'Iavoloha n'a cessé, durant plusieurs mois, de dire qu'il faut des ministres capables de suivre le rythme du développement et la cadence instaurée afin d'atteindre le plus rapidement possible les objectifs fixés dans la Politique Générale de l'État. La passation peut donc être perçue comme un premier test de vitesse de la nouvelle équipe gouvernementale. Au vu des résultats, ce premier test est concluant pour les nouveaux ministres.

%

Un fait marquant lors des diverses passations est que ce sont les ministres intérimaires qui ont cédé le pouvoir aux nouveaux ministres. L'exemple est celui du ministère de l'Éducation nationale, où Marie Michèle Sahondrarimalala est revenue. C'est le ministre de la Santé publique, Zely Randriamanantany, qui a procédé avec elle à la passation aux bureaux du ministère à Anosy. De même pour le ministère de l'Intérieur, où c'est le ministre de la Décentralisation et de l'Aménagement du territoire, Naina Andriantsitohaina, qui a procédé à la passation avec la nouvelle ministre.