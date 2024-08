Madagascar: Projet ODOF - La savonnerie de Sambava bientôt opérationnelle

C'est l'une des plus grandes unités industrielles affrétées par l'État dans le cadre du programme One District, One Factory. La Savonnerie, qui a été installée à Sambava, pourra entrer en service d'ici peu.

C'est ce qu'indique le ministère de l'Industrialisation et du Commerce, dont une délégation s'est déplacée sur place. Cette machine pourra produire jusqu'à douze tonnes de savon par jour. C'est à peu près un demi-millier de cartons de savon pesant 150 grammes qui seront produits à plein régime. C'est l'une des plus grosses unités industrielles One District, One Factory qui ait été installée jusqu'à présent. Elle sera confiée à la société coopérative Prime. Celle-ci a répondu aux différents critères requis par le ministère de l'Industrialisation et du commerce.

La mise en place de cette unité industrielle a été suivie de près par le ministrère, dont une délégation s'est déplacée sur place jeudi. La production de savon est un processus délicat ; rien que pour cela, les gérants de l'unité industrielle ont bénéficié d'un soutien technique de la part du ministère de l'Industrialisation, afin de les former sur les normes et exigences d'une telle entreprise avant de la mettre en production.

Cette usine est censée tonifier la production locale et stimuler l'économie du district. Sambava produit une quantité importante de noix de coco. C'est d'ailleurs un des produits qui font la renommée de la région. La nouvelle de l'acquisition et de la mise en fonction de cette machine a été accueillie avec enthousiasme par la population locale. L'installation de cette usine permettra de créer plusieurs emplois, ainsi que des débouchés pour les producteurs et vendeurs de coco de la région. Cela permettra aussi de mettre sur le marché un savon produit localement. Il faut environ 900 kg de matières grasses et 400 kg de soude pour produire une tonne de savon. Le reste, c'est de la chimie, avec des techniciens spécialisés dans le processus.

%

Produire localement afin de réduire les importations est l'une des finalités du projet ODOF. Les produits sont conformes aux normes sanitaires et à la qualité requise pour être commercialisés. Les inspecteurs industriels veillent à ce que cela soit effectué afin de garantir aux consommateurs des produits de qualité, aux meilleurs prix.