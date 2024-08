Madagascar: MADA D2 - Jet Kintana assure son entrée en phase 2

Coup d'envoi de la deuxième étape. L'un des deux clubs relégués de la Pro League, Jet Kintana, a arraché la victoire, durant la première journée de la deuxième phase de la World Cola Ligue des champions D2 Nationale.

Jet Kintana a défait hier, au stade d'Ambatondrazaka, l'AS Comato d'Atsimo-Andrefana par 3 à 2. L'autre club relégué de la Pro League, Tia Kitra, a, par contre, raté son entrée. Le club d'Atsinanana s'est incliné (2 à 4) devant FC Théo de Sava, à Ambositra.

Au site d'Ambatondrazaka, AS FOS d'Analanjirofo s'est imposée sèchement (4 à 0) devant FC 119 de Bongolava. Zoya FC de Boeny remporte, de son côté, une courte victoire de 1 à 0 contre le club hôte FC Jaboady d'Alaotra-Mangoro. À Ambositra, bon début également pour FC Avenir du Sud de l'Anosy qui a disposé de Sphinx Académie de Vakinankaratra, par 4 à 1. FCA d'Ilakaka d'Ihorombe a, lui aussi, assuré son premier match en battant 4 à 1 AS Sainte-Anne d'Analamanga.

Douze équipes réparties en deux poules de six disputent la deuxième phase du championnat national D2, dans deux sites, du 23 aout au 1er septembre. Les six équipes de chaque groupe se rencontrent et les deux mieux classées à l'issue des cinq journées se qualifieront à la poule des As. La deuxième journée est programmée dimanche. La poule des As se jouera en aller et retour. Les matchs aller auront lieu les 11, 13 et 15 septembre, et les retours les 25, 27, 29 septembre à Antananarivo.